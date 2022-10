Aragonès incrementa la pressió a Junts pels pressupostos sense tancar la porta al PSC

Què han dit aquest dijous els partits de l'oposició?

Els reptes del nou Govern en solitari que afronta una nova era allunyada de les aliances ERC-Junts són diversos. Però si hi haa hores d'ara en la qual treballa centrat tot l'executiu, és en el projecte de pressupostos. L'exconsellerels tenia gairebé enllestits quanva decidir, i ara la nova consellera d'Economia,els ha de revisar i fer els canvis que consideri oportuns per posar-hi el segell republicà. Com esperen aprovar-los? L'executiu de Pere Aragonès espera el suport de, però no descarta haver de prendre noves decisions segons com avanci la negociació. En una entrevista que s'ha emès en directe a TV3 i Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha insistit que espera el suport de Junts, però ha sentenciat que si no el tenen, s'obriran a analitzaron podria entrar en el tauler de joc el PSC.Ha insistit que els pressupostos treballats fins ara són els del conseller Giró, i que no entendria que Junts ara se'n desmarqui: "". Ara bé, al contrari de la contundència d'aquests dies on el president del partit, Oriol Junqueras, havia tancat la porta rotundament a pactar amb els socialistes, Aragonès, preguntat per aquesta qüestió, ha insistit que, tot i que ha remarcat que el pressupost ha de ser coherent amb l'acció de Govern i que amb el PSC tenen "". "La prioritat és saber si Junts hi donarà suport", ha insistit.Gairebé una setmana després de la trencadissa amb Junts, Aragonès no ha volgut atribuir responsabilitats, però ha assegurat que ell ha fet "propostes constantment" perquè, però ha valorat que hi havia gent de la formació de Turull i Borràs que des de l'inici de legislatura "no volia que aquest Govern tirés endavant". Sobre els punts de divergència, les quatre peticions que feia Junts, Aragonès ha assegurat que no comparteix la seva interpretació: "Mai supeditaré les institucions de Catalunya a ens externs que mereixen tot el respecte com és el".Sobre l'ens de la república se n'ha referit també Aragonès després de les declaracions del seu president,que va acusar Aragonès d'estar "gestionant l'autonomia". "No puc estar d'acord amb Puigdemont, és menystenir les institucions", ha valorat Aragonès, que ha avisat que ell i el seu Govern tenen "tota la legitimitat" per tirar endavant del país: "Pensar que l'autonomia i instucions com el parlament i el Govern són un obstacle per la independència, per mi és un error".Després del trencament del Govern l'acord de claredat que va presentar Aragonès durant el debat de política general ha quedat en un segon terme. Aragonès, però, ha assegurat que en les "properes setmanes" hi aprofundiran, i ha descartat que hagi quedat enterrat: "L'acord de claredat és tractar-nos com una societat madura", ha afegit, reivindicant una vegada més que aquesta és l'única proposta que hi ha damunt la taula per transitar cap a la independència: "Hem de poder fixar les regles del joc entre representants polítics i socials de Catalunya"Aquesta és la primera entrevista que el president de la Generalitat dona des de la remodelació del nou Govern, però no la primera compareixença. Després de la primera reunió del consell executiu del dimarts, Aragonès ja vala formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull perquè aprovi els pressupostos del 2023, i també va respondre als seus retrets assegurant que téper governar, després que Junts ho posés en dubte i exigís una qüestió de confiança. Abans, en un acte al Saló Sant Jordi del Palau on els nous consellers van prendre possessió, el cap de l'executiu els va demanar que atenguin la "Catalunya sencera" Què significa aquesta Catalunya sencera, segons el president? Aragonès ha defensat que l'executiu ha de governar "pel país sencer", sense oblidar cap barri, ni zones rurals, i atendre "el conjunt de la ciutadania", i fer-ho en especial en un moment com l'actual marcat pels efectes de la inflació i la crisi econòmica: "Hem de pensar sempre pel conjunt del país independentment de la seva ideologia", hja afegit el president, que també ha insistit que volen governar pels consensos del 80%, que són, al seu parer, una resolució del conflicte polític amb un referèndum, i avançar en la desjudicialització: "Això és molt plural. Sumar veus diverses a favor de la defensa del referèndum i la fi de la repressió".Elcontinua amb la mà estesa al nou executiu. El primer secretari,, davant les negatives d'ERC a acceptar el suport als pressupostos, ha advertit que seria "molt greu" que els comptes no entrin en vigor l'1 de gener, i ha demanat "claredat" i "coherència" al Govern. En una entrevista a La2 i Ràdio4 ha insistit que els socialistes estan en disposició "de parlar". Ara bé, al contrari del que els socialistes han repetit els últims dies que el seu suport no demana res a canvi, aquest dijous Illa ha assegurat que el seu oferiment no és "un xec en blanc", i ha avisat que si acaben pactant els pressupostos amb ERC, exigiran "mecanismes" de garantia de compliment.La, tot i que porta tot un any agafant distància de l'executiu, no es descarta ara d'entrar en la negociació dels comptes. "Estem disposats a parlar de propostes concretes", han assegurat aquest dijous en roda de premsa la diputadai la portaveu del Secretariat Nacional, que han detallat que aquestes propostes han de fer avançar en l'àmbit social i nacional. Malgrat lamentar que les seves propostes han estat "sistemàticament rebutjades" per Junts i ERC, els anticapitalistes faran una "proposta de mínims" per "superar el bloqueig actual" i fer front al "context econòmic, polític i social per les classes populars" del país.Pel que fa als, continuen disconformes amb el fet que el nou executiu no hagi iniciat una ronda de contactes per bastir una "majoria progressista". En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio,ha criticat que des d'ERC s'hagi plantejat la possibilitat de prorrogar els pressupostos quan encara no s'ha aprovat ni el projecte dels comptes de 2023. "Si ja parlen d'una pròrroga no entenc per què volen ser al Govern, si ets al Govern és per governar", ha assenyalat, i ha lamentat que l'executiu ja estigui admetent que "no té recursos suficients per atendre les noves prioritats".

