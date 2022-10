L'altre drama del Barça: els milions que pot perdre si va a l'Europa League

La continuïtat del Barça a la Champions League penja d'un fil després de l'empat d'aquest dimecres contra l'. L'eliminació de la màxima competició europea és una tragèdia a nivell esportiu, però també té un altre drama afegit: els milions d'euros amb els quals el club comptava i que ara es deixaran de guanyar.En una situació econòmica tan delicada en la qual es troba immers el Barça, les xifres són prou rellevants. Tots els equips que passen areben 9,6 milions d'euros i tots els que superen l'eliminatòria i arriben fins alsingressen 10,6 milions d'euros. Arribar fins aquesta fase sol ser el càlcul que fa el club -aquesta era la previsió també per aquesta temporada, com va anunciar el vicepresident econòmic-, i, per tant, es deixarien d'ingressar un total de 20,2 milions d'euros.I no és tot. El Barça ja ha deixat d'ingressar 8,4 milions d'euros per haver empatat un partit i haver-ne perdut dos. I és que latambé dona 2,8 milions d'euros per cada victòria en la fase de grups. Val a dir, però, que per l'empat d'aquest dimecres ha rebut 930.000 euros i que per la victòria contra el Viktoria Pilsen ja va ingressar aquests 2,8 milions d'euros. A tot això cal sumar-li, evidentment, lesi elsque el Barça no rebrà per no jugar les pròximes rondes de la màxima competició europea. Amb tot, el club ja ha perdut o deixarà d'ingressar almenys 30 milions d'euros.I anar a l'no pot solucionar els diners que es deixen de guanyar per no continuar a la Champions League. Guanyar la segona competició europea implica un premi de 8,6 milions d'euros, que és inclús inferior que la de passar a vuitens de final de Champions League. I cal recordar que tampoc és fàcil, com el mateix Barça va experimentar la temporada passada en caure eliminat als quarts de final.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor