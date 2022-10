El Barça pot quedar eliminat de la Champions abans de jugar

El Barça penja d'un fil a la Champions League després de l'empat d'aquest dimecres contra l'. Els blaugrana ja no depenen de si mateixos i la situació és tan delicada que fins i tot podrien caure matemàticament eliminats abans de jugar el pròxim partit de la competició, contra elalEl motiu és que els italians juguen el seu pròxim partit contra l'altre equip del grup, el, en el primer horari Champions, el de les 18.45 hores. D'aquesta manera, i amb els punts actuals, si l'Inter de Milà guanya la cita contra els txecs alquedarà matemàticament classificat per als vuitens de finals i provocaria l'eliminació dels culers, que juguen a les 21 hores. Així doncs, el partit del 26 d'octubre contra els alemanys arrancaria amb el Barça sent ja d'Els devan complicar-se moltíssim la vida amb l'empat a tres contra els italians al Camp Nou. Malgrat el gol inicial de, els blaugrana es van deixar remuntar el partit en fins a dues ocasions i només van poder sumar un punt gràcies a l'habilitat golejadora de, que va marcar per doble en els últims minuts del partit. Ara, assumint que la situació és delicadíssima, el Barça ja prepara un altre partit importantíssim: elcontra elaquest diumenge al

