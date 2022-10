«Eufòria» obre el càsting de concursants per a la segona edició

per L.G., Barcelona, Catalunya |

, l'èxit de la temporada passada a, ja ha posat en marxa el procés per celebrar la segona edició. Elha obert càstings aquest dimarts publicant un formulari per als aspirants a formar part del concurs. Qui vulgui, haurà d'omplir uni posteriorment se'ls contactarà explicant-los els passos per demostrar les seves aptituds.Així doncs, un cop s'hagin inscrit, se'ls detallarà que hauran d'enviar fotografies i pujar tres vídeos breus: un presentant-se i els altres dos cantant eni en un altrede lliure elecció. Tot aquest procés es farà de forma virtual i s'acabarà el 16 de novembre. Un cop acabat el període d'inscripció, l'equip defarà una primera selecció de concursants i els convidarà a participar en la segona part de càsting, que serà presencial.Un cop acabat el període d'inscripció es farà una primerade concursants, que passaran a la segona part de càsting, ja presencial. De la segona ronda en sortirà la selecció definitiva. A la primera edició dels'hi van presentar més de 1.500 persones d'arreu del territori. S'espera que la segona edició superi aquest nombre i opti a convertir-se en un dels càstings més multitudinaris organitzats mai aEn la primera edició, Eufòria va esdevenir el fenomen televisiu de l'any en un concurs que va acabar alçantcom a guanyadora. El gran èxit, però, va ser TV3 reconnectant amb el públic jove i posant el colofó final amb dos concerts que van omplir de gom a gom el Palau Sant Jordi

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor