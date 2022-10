Junts exigeix una qüestió de confiança a Aragonès abans de negociar els pressupostos

El president del grup parlamentari de, ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "abans de parlar de, cal parlar de la". Aragonès ha apel·lat a la responsabilitat de Junts per tirar endavant els comptes del 2023. Batet ha reclamat "no començar la casa per la teulada" i ha recordat a Aragonès que "no pot fer com si res": "Abans de parlar de pressupostos, el que pertoca és que se sotmeti a una qüestió de confiança i veure quines majories té per a governar", ha condicionat. Tot i que els comptes els va començar a elaborar-exconseller d'Economia nomenat per Junts-, corresponen "a un Govern de coalició que ara no existeix" i no són els que Junts faria si governés en solitari, ha justificat.Preguntat per si el Govern no té legitimitat, com ha expressat la presidenta de Junts,, Batet ha evitat referir-s'hi en aquests termes. En canvi, sí que ha apuntat que l'executiu ési que no té la confiança del Parlament. "És un Govern sense l'aval de les urnes i sense la confiança del Parlament. Poden vendre-ho com vulguin, però la realitat és dura i", ha etzibat el dirigent de Junts. I ho ha volgut visualitzar així: "Dels diputats que el van votar a la investidura, n'hi ha més a l'oposició que donant suport al Govern". I ha insistit que si la qüestió de confiança "no és possible", aleshores "li pertoca convocar".Sobre la nova composició del Govern, amb incorporacions com Joaquim Nadal Gemma Ubasart , Batet ha dit que "demostra que la seva aposta no és la independència ni el mandat de l'1-O".D'altra banda, ha garantit que Junts serà "més actiu que mai davant un govern més dèbil que mai". Ha defensat que faran una oposició "constructiva i proactiva" i que. També ha dit que actuaran "amb exigència i amb responsabilitat" i "en defensa de la solvència i la independència". A més, creu que "des de l'es visualitzarà de forma clara quin és el projecte de Junts". El partit iniciarà una ronda de contactes amb diversos agents, i també amb altres grups parlamentaris, "per seguir donant resposta a la cambra a les necessitats de la gent".

