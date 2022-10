Els nous consellers d'Aragonès trien mà dreta: així queda el «sottogoverno»

Amb la presa de possessió dels nous consellers de la Generalitat oficialitzada aquest matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, s'han definit també els nous secretaris generals de cada departament. Aquesta figura, encarregada de la maquinària dels departaments, ésde cada conselleria, ja que són la mà dreta del conseller i supervisen l'acció legislativa i administrativa.S'encarreguen de funcions de coordinació interna, administren el personal, elaboren el pressupost, controlen la despesa, donen suport jurídic i lideren l'administració dels recursos materials, tècnics i informàtics. Tots els secretaris generals que s'incorporen des d'aquest diumenge fa anys que estan vinculats a ERC excepte un, Joaquim Nin, que prové de CDC i el PDeCAT i havia estat(Vic, 1967), fins ara vinculat al departament d'Empresa i Treball, es convertirà en la mà dreta de Natàlia Mas, que també estava treballant durant aquesta legislatura en aquest departament amb Roger Torrent. Llicenciat en Economia a la Universitat Pompeu Fabra, fins a l'actualitat era director general d'Avançsa, una empresa pública de promoció que té per objectiu la promoció, l'impuls i el desenvolupament industrial a Catalunya i de la qual n'és responsable la conselleria de Torrent.(Tordera, 1981) serà la mà dreta de la consellera Meritxell Serret. Llicenciat en Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, ja va treballar amb Serret com a assessor quan va ser consellera d'Agricultura durant la legislatura que va organitzar l'1-O. Després va passar a ser cap de gabinet d'Aragonès quan va ser vicepresident i conseller d'Economia durant la legislatura de Quim Torra. No va revalidar la seva posició amb Aragonès quan aquest va ser escollit president, i en l'actualitat era director general de relacions institucionals i amb el Parlament al departament de Laura Vilagrà. Ara, Serret el repesca al seu costat.(Albinyana, 1964) és l'únic secretari general que no prové de l'òrbita d'ERC. Dirigent de CDC i el PDeCAT, és alcalde d'Albinyana des de 1999, i també ha estat diputat a la Diputació de Tarragona. Durant la presidència d'Artur Mas, va ocupar el càrrec de delegat del Govern de la Generalitat, i va ser secretari general del departament de la Presidència quan aquest va estar liderat per Neus Munté, primer, i Jordi Turull, després, en l'etapa de Carles Puigdemont. És arran d'aquest últim càrrec que està processat en la causa del jutjat 13 de Barcelona i en la macrocausa contra alts dirigents de la Generalitat que s'instrueix al Tribunal de Comptes.(Barcelona, 1963) serà la mà dreta de Juli Fernández. Llicenciat en Dret, l'any 1982 va començar a treballar com a subaltern a la Generalitat al departament de Política Territorial i Obres Públiques, on va anar ocupant diversos llocs i passant després per diverses conselleries d'ERC. Des de l'any 2016 ha estat, a proposta d'Oriol Junqueras, president i conseller delegat de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat (l'antiga GISA), des d'on es va intentar personar-se com acusació particular en el cas 3%. La incorporació representa una clara intenció de deixar enrere les ombres de corrupció en l'obra pública. Actualment, era secretari de Funció Pública a Presidència, on havia gestionat, no sense alguna polèmica, l'estabilització dels interins.(Riudoms, 1980) s'incorpora amb el conseller Manel Balcells després d'haver estat ocupant diversos càrrecs amb ERC. En l'última etapa s'havia ocupat de la direcció general de Protecció Civil a Interior. Anteriorment, havia desenvolupat altres càrrecs al Servei Català de la Salut, però també va ser cap de gabinet del conseller de Justícia Carles Mundó i secretària general del departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller Alfred Bosch.(Barcelona, 1970)El conseller de l'òrbita de CDC i el PDeCAT, Carles Campuzano, tindrà al seu costat un històric militant d'ERC amb un perfil marcadament social. Com a diputat al Parlament, Amorós va participar de l'elaboració de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania. També va ser l'any 2006 secretari d'Immigració del Govern, i el 2016 secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Ha coordinat l'acollida i el suport a les persones migrades, la protecció internacional de persones refugiades i també les polítiques del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Actualment, era secretari general del departament d'Interior.Arran de la marxa d'Amorós a la conselleria de Drets Socials, s'incorpora al costat de Joan Ignasi Elena com a secretària general Tamara García de la Calle. Nascuda l'any 1977 a Sant Vicenç de Castellet, des del juny de 2021 fins a l'actualitat ha estat directora de l'Institut de Seguretat Pública, per la qual cosa el seu nomenament és un ascens dins la conselleria d'Interior. Prèviament, havia estat cap del gabinet tècnic del departament de Justícia.(Torroella de Montgrí, 1967), director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona en aquesta legislatura, serà la mà dreta de la consellera Gemma Ubasart. Anteriorment, havia ocupat el lloc de director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona i prèviament havia exercit diversos càrrecs d'assessoria jurídica a la regió policial de Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor