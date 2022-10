Aragonès respon a Junts que té «tota la legitimitat» i els pressiona per aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat,, ha pressionat aquest dimartsper tal que la formació liderada peraprovi els pressupostos del 2023 i, al mateix temps, els ha respost que téper governar. Al llarg dels últims dies, la cúpula de la formació fundada per, que divendres passat va decidir sortir del Govern, ha posat en dubte la "legitimitat" d'Aragonès perquè ha perdut el suport de 41 escons -els de Junts i la CUP- des de la investidura, però el dirigent d'ERC no té intenció d'anar a una qüestió de confiança ni a eleccions. El nou executiu, amb personalitats provinents del, de l'antigai de l'òrbita dels, està pensat per durar tota la, per bé que la debilitat parlamentària és evident -Aragonès només té 33 escons de 135- i obligarà a acords.La prioritat, ara, és aprovar els nous pressupostos. L'exconseller d'Economia,, va deixar pràcticament enllestits els comptes, i una de les prioritats és que els comptes siguin aprovats en les properes setmanes també amb el suport de lai dels. Els primers li van validar la investidura, mentre que els segons van aprovar els pressupostos vigents enguany. "No s'entendria que Junts es descartés d'uns pressupostos que", ha reflexionat el president. El projecte dels comptes, que ara liderarà la consellera, s'aprovarà "el més aviat possible" després d'una "immersió ràpida". Aragonès ha donat pràcticament per descartat que puguin entrar en vigor l'1 de gener del 2023, com estava previst fins ara.El president ha indicat que no vol entrar en cap "espiral de retrets" amb els exsocis, però sí que el ha volgut indicar que "totes les institucions" tenen "tota la legitimitat". Fins i tot ha evitat qüestionar el fet que Borràs, que va arribar a la presidència delen virtut d'un acord entre ERC i Junts que situava els primers al capdavant de la Generalitat i els segons liderant la cambra catalana. "Totes les institucions tenen tota la legitimitat", ha reiterat quan se li ha preguntat sobre la composició de l'actual mesa del Parlament, que es troba en una situació d'derivada de la suspensió de Borràs, que ha fet que, vicepresidenta primera, hagi hagut d'assumir les funcions de presidenta. El president ha evitat demanar canvis en l'òrgan rector.Aragonès també ha aprofitat per lamentar la decisió de Junts de deixar el Govern -ell, diu, hauria preferit que continuessin-, inomenats per la formació de Borràs i Turull. "Hi ha responsables en àrees que tenen molta expertesa, amb una forta càrrega tècnica, i mirarem la seva disponibilitat. La meva voluntat és que el Govern sigui encara més, totes les decisions estaran guiades sota aquest criteri", ha remarcat el dirigent d'ERC en la roda de premsa, durant la qual també ha confiat que es recuperi lade l'independentisme.

