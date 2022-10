La família de Primo de Rivera demana exhumar les seves restes del Valle de los Caídos

La família de José Antonio Primo de Rivera ha sol·licitat aquest dilluns a l'abat del Valle de los Caídos i a la Direcció General de Salut Pública de la conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid exhumar les seves restes. La petició respon al fet que, amb l'entrada en vigor de la llei de memòria democràtica, aprovada definitivament pel senat la setmana passada, el monument franquista esdevindrà un cementiri civil.



Així ho ha comunicat el duc de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, que exerceix com a representant de la família. Tanmateix, també han demanat les llicències corresponents a l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial. Una vegada obtinguda l'autorització, les restes seran dipositades on el líder feixista assenyala en el seu testament: "Desitjo ser enterrat conforme al ritu de la religió Catòlica, Apostòlica, Romana, que professo, a terra beneïda i sota l'empara de la Santa Creu", indica.

La família ha al·legat que, amb aquesta decisió, "no hi ha lloc" per la tramitació del procediment previst a la Disposició Addicional segona de la llei de memòria i, per tant, el procés d'exhumació "ha de romandre i romandrà dins de l', sense que pugui convertir-se en "una exhibició pública propensa a confrontacions de cap classe entre espanyols", ha postil·lat.Segons la família, "a la memòria de molts espanyols i no podrà ser objecte de més humiliacions". D'aquesta manera ha lamentat que es tracta del quart trasllat del seu cadàver des de la seva mort. "El seu nou enterrament seria el cinquè del seu mal anomenat etern descans", ha afegit el text.D'altra banda, la família ha criticat la llei de memòria democràtica per eliminar les condecoracions de la germana de Primo de Rivera,, i del seu nebot,, ja que es quedarien sense els seus títols nobiliaris de. Finalment, la família ha demanat respecte als mitjans de comunicació i ha agraït la paciència als que han esperat una resposta per part de la família.

