Interior investiga uns agents dels Mossos per iniciar una baralla al Raval

🚨MOSSOS FORA DE SEVEI dissabte a la nit al C/Roig del Raval.



Segons els veïns: Com a mínim borratxos, van robar 2 patins, van amenaçar als veïns, van trencar una porta a patades, van pixar a la porta d’una veïna, van treure la porra extensible… @joanignasielena⁉️ pic.twitter.com/8nedATMJqI — Santi Aranya (@SantiAranya) October 10, 2022

Un grup d'agents delsdonant cops de peu a les porteries, insultant i, fins i tot, amenaçant els vianants amb una porra extensible. Això és el que mostra un vídeo enregistrat per un veí deli que ha donat peu a una investigació per part del ministeri d', segons ha pogut saber. Segons els testimonis, a més, els policies anirien "" i també haurien robat dos patins i haurien orinat a la porta d'un habitatge.Les imatges han estat difoses a lesdesprés que els agents denunciessin la nit de dissabte que una parella els havia agredit i llançat objectes des del balcó. Aquesta versió, però, es contradiu amb la dels vídeos, pel qual Interior ha decidit intervenir per esclarir els fets.Al seu torn, la policia catalana s'ha posicionat en defensa dels agents investigats i, a hores d'ara,. No obstant això, els vídeos no deixen marge al dubte i són una prova bastant contundent a favor dels veïns del Raval. No ha transcendit, però, la versió completa dels policies.

