La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha assegurat aquest dilluns que Catalunya serà la comunitat on"en dades absolutes" i sense tenir en compte la important compensació a Abertis per l'alliberament de les autopistes , encara que ha evitat detallar el percentatge d'execució sobre el total. En una roda de premsa, Sánchez ha defensat que els comptes de 2023 "no són cap brindis al sol" i ha destacat la partida de, un 20% més.D'altra banda, l'exalcaldessa de Gavà ha defensat l'actuació del seu ministeri a Catalunya i ha excusat la baixa execució pressupostària fent referència a l'. "No podem perdre de vista la situació prèvia de la qual partíem el 2018, amb actuacions i inversions que en molts àmbits d'infraestructures estaven aturades i molts projectes que ni tan sols s'havien començat a redactar", ha dit. D'altra banda, ha també atribuït la baixa execució a l'impacte de la pandèmia i també l'alça de costos derivada de la guerra d'El projecte de nous pressupostos evidenciava que, per a aquest 2022, Adif i Renfe només preveien haver executat un terç de les inversions previstes a Catalunya , mentre que, a Madrid, superarien el 100%. Tot i això, segons Sánchez, les infraestructures tenen processos "queper la majoria de grans actuacions". D'altra banda, ha admès que el seu equip "no pot estar satisfet amb un nivell més baix" d'execució que el 100%.Pel que fa als pressupostos del 2023, ha defensat que el seu ministeri ha pressupostat, una xifra que està "per sobre de la contribució de Catalunya al PIB espanyol" i "compleix amb l'Estatut". En aquest sentit, ha defensat que és el territori que més inversió rep en matèria de ports i d'Adif.Per demarcacions, els comptes del 2023 recullen un, fins als 1.993,5 milions d'euros; dels quals 1.500 van a la xarxa de trens.és l'únic territori que rep menys inversió, amb un descens del 10,5%, fins als 262 milions d'euros. A lesles partides dels pressupostos creixen un 9%, fins als 139,4 milions, que es destinaran sobretot a les actuacions a l'R11 entre Maçanet i Portbou. A, el ministeri de Transports invertirà 81,3 milions d'euros, un 9,8% més. "Estem davant dels pressupostos més ambiciosos dels últims 13 anys", ha reiterat Sánchez.

