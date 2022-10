Natàlia Mas, la primera dona que dirigirà Economia a la Generalitat

Natàlia Mas serà la nova consellera d'Economia i es convertirà en la primera dona a ocupar aquest càrrec a la Generalitat. Veterana amb llarga trajectòria en qüestions econòmiques, fa el salt a la primera línia política després d'haver estat un delsen els últims anys. Nascuda a Sant Martí de Tous l'any 1979 i llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i en Comerç Internacional per la Universitat Pompeu Fabra, haurà d'afrontar el primer repte al qual s'enfronta el nou executiu d'Aragonès, l'elaboració delsque fins ara estava pilotant el conseller de Junts Jaume Giró.Mas té un. Ha cursat màsters a Bèlgica i Estats Units i va obtenir també beques d'estudi i feina a la Xina. Va treballar com a economista al Banc Central Europeu de Frankfurt durant 10 anys -entre el 2004 i el 2014-, com a consultora al Banc Mundial de Washington l'any 2009 i al Banc Sabadell l'any 2015.Es va endinsar després en l'administració catalana amb responsabilitats a la conselleria d'Economia d'entre el 2016 i el 2018, i també va treballar colze a colze ambdurant la passada legislatura, quan encapçalava Economia i Hisenda. En la primera etapa del mandat pilotat per ERC i Junts d'aquesta legislatura, ha ostentat la, centrada principalment en la cartera de la reindustrialització en el marc de la feina de la conselleria d'Empresa, liderada per

