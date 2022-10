Tots els consellers del president: un Govern d'ERC amb independents

ja té definit el nou Govern. Descartada l'opció de fer-hi entrar En Comú Podem, el president ha optat per un executiu monocolor d'amb exconsellers del, perfils afins alsexcàrrecs dei noms propis dels republicans. El nou executiu ha fitxatper al Departament de Justícia, Drets i Memòria;per al Departament d'Universitats, recuperaa Exteriors i situaen un lloc clau, el Departament d'Economia, amb l'objectiu imminent de tirar endavant els pressupostos. A aquests, s'hi sumenal Departament de Territori;a Salut;per al Departament de Drets Socials.Amb aquesta configuració del Govern, Aragonès aspira a, tal com va avançar en la declaració institucional de divendres, just després que les bases de Junts optessin pel trencament. El nou executiu no tindrà vicepresident però Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, exercirà aquesta funció, la gestió de les delegacions al territori i l'àmbit de processos electorals. Dimarts mateix ja hi haurà la primera reunió del consell executiu amb els nous consellers. Fonts de Palau ressalten que el Govern té l'encàrrec de posar-se a treballar "al més aviat possible" després de la ruptura.Qui és qui, en aquest nou executiu? Consulta tots els perfils:

