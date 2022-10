Iker Casillas: «Espero que em respectin: soc gai»

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Si es un hackeo d su cuenta lo puedo entender y disculpar. Si es una broma, es algo d muy mal gusto y no tendría excusa ni disculpa porque sería una vez más la demostración d que el machismo y la homofobia siguen presentes en el fútbol a pesar d estar ya en el Siglo XXI... 🤔😨⚽️ — Jose Hdez 🎤💜 (@jogaherpa) October 9, 2022

No han passat ni 24 hores des que el programa de televisió Socialité anunciés que l'exporter del Real Madridté nova parella -ni més ni menys que Alejandra Onieva, la germana de l'expromès de Tamara Falcó- sense que el retirat jugador s'hagi vist immers en una nova polèmica amb l'aparició d'una misteriosa piulada que a hores d'ara ja s'ha esborrat.I és que en el perfil de Twitter de Casillas s'ha publicat a quarts de tres d'aquest migdia un text que diu així: "". Una "confessió" que ha anat acompanyada del hashtag feliç diumenge. Les reaccions han estat moltes i molt ràpides. Entre elles, la de l'exdefensa del Barça, que ha contestat: "És el moment d'explicar això nostre, Iker", juntament amb una emoticona d'un cor i un petó.No obstant això, poc després d'una hora de l'aparició del text, el madridista ha publicat undonanta l'ocorregut: ". Per sort, tot en ordre.a tots els meus seguidors. I, per descomptat, més disculpes a la comunitat LGTB".Deixant de banda les personalitats, hi ha hagut internautes que han considerat que,. Segons han apuntat aquestes veus, "no tindria excusa ni disculpa" perquè seria "una vegada més la demostració que el masclisme i l'homofòbia continuen presents en el futbol".

