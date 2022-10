Acció Catalana posa les llums llargues per reflexionar sobre el catalanisme

va ser un partit polític fundat perque va tenir una vida relativament curta, però que va actuar com a planter del nacionalisme català en cercles polítics. Fa uns mesos ha reviscolat com a associació liderada per, exirigent de Convergència i del PDECat que després també va formar part d'El Món de Demà, la plataforma prèvia a la creació del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), amb Marta Pascal com a candidata a la Generalitat. Aquest dissabte, Acció Catalana s'ha presentat en societat amb unes jornades aque han reflexionat sobre el concepte i el contingut del catalanisme amb politòlegs, lingüistes i periodistes.La cita, introduïda per l'alcalde de la ciutat,, ha coincidit amb el cap de setmana en què s'està concretant el trencament entre ERC i Junts després de la consulta a la militància d'aquesta última formació en què s'ha decidit trencar la coalició. La ponència inaugural ha anat a càrrec de Jordi Muñoz, director del(CEO), que ha fet un diagnòstic demoscòpic del país. Després, en la taula rodona sobre ecoonomia, han intervingut David Garrofé, secretari general de Cecot; Xavier Farrés, consultor i expert en innovació; i Ariadna Marín, empresària i vicepresidenta de FemCat.En la taula sobre llengua s'ha comptat amb la presència de Gerard Furest, filòleg i portaveu de la sectorial educativa de la Intersindical-CSC; Enric Gomà, filòleg i escriptor; i Maite Puigdevall, doctora en Filologia. El plat fort de la jornada, en tot cas, ha arribat al final, amb la taula sobre política. Ha destacat la intervenció de, politòleg i professor a la UPF, amb una reflexió sobre cap a on va el catalanisme. Ha estat acompanyat pel periodista Francesc-Marc Álvaro, la politòloga Gemma Ubasart i el periodista Jordi Amat. La taula ha estat moderada perLa intenció de la jornada, segons els seus impulsors, era la desobre la situació que travessa el país després dels fets de la tardor del 2017 i del trencament de la unitat independentista en múltiples estratègies. També hi plana un repensament sobre quin ha de ser el paper del catalanisme estructurat dins del mapa de partits, tenint en compte que l'herència de Convergència ha anat a parar en múltiples sigles i cap d'elles ha estat capaç de guanyar les eleccions a Catalunya.

