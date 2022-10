Neil Marshall, guardonat amb el Premi Màquina del Temps al Festival de Sitges

Una trajectòria d'èxits

La carrera de Marshall es va iniciar fa més de 20 anys amb "Dog Soldiers", seguit pel gran èxit de taquilla "The Descent", que va recaptar més de 50 milions de dòlars amb un pressupost de només tres milions. Marshall també és un dels directors més sol·licitats de la televisió actual, ja que va dirigir dos dels episodis més èpics de "Joc de trons", els pilots de "Black Sails", "Constantine" i "Timeless", i capítols d’"Hannibal" i "Westworld" per a JJ Abrams. Al 2018, va dirigir i produir la nova versió de "Lost in Space" per a Netflix i al 2021 va estrenar "The Reckoning".

Juntament amb Edgar Wright , el director de cinematambé marxarà delamb un guardó sota el braç. El cervell al darrere de "The Descendent" o "The Reckoning" serà homenatjat aquest cap de setmana amb elen reconeixement de la seva trajectòria professional dins del gènere fantàstic.A més a més, el britànic aprofitarà l'ocasió per presentar el seu nom film ""; una pel·lícula que retorna als seus orígens i narra la història d'un pilot perseguit que haurà de sobreviure dins d'un búnquer on s'hi amaguen armes biològiques i alienígenes.Respecte a la generació actual de pel·lícules, Marshall ha carregat contra el. "Com més diners, més perden el sentit comú", ha assenyalat apuntant que hi ha maneres de gestionar grans projectes d'una forma més pràctica i real. En aquesta línia, Marshall ha afirmat que tot seria més fàcil si es fes amb, tot i que ha reconegut que la feina més artesanal acostuma a tenir millors resultats.A més, el cineasta també ha manifestat que leson ha participat han representati ha recordat que, per exemple, a "" estaven molt oberts a les seves idees com a director. Un escenari completament diferent amb el que es va topar amb "", on, ha lamentat, "estava tot controlat i fora del seu control". En aquest cas, Marshall ha assegurat que ell hauria fet un guió molt diferent del que finalment va ser destrossat per la crítica i la taquilla. Per això, considera que, en alguns casos, quan més gran era el pressupost de la pel·lículatenia.

