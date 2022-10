Els bombardejos tornen a deixar la central nuclear de Zaporiyia sense electricitat

Ucraïna, Russia i l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) han confirmat aquest dissabte que laha tornat a quedar desconnectada de la xarxa elèctrica, després dels últims bombardejos nocturns entre els dos països.L'operadora energètica ucraïnesaha confirmat a primera hora d'aquest dissabte que la línia de comunicació amb el sistema elèctric havia quedat desconnectada a les 00.59 (hora local)", i que la central ara funciona únicament amb. Des de l'OIEA també ho han confirmat i l'administrador rus de Zaporiyia,, ha acusat les tropes ucraïneses de llançar els bombardejos.El govern d'Ucraïna estima que la central només pot funcionar en aquestes condicions durant. Coincideix amb Energoatom sobre la necessitat de "reparar i restablir el funcionament de les línies de comunicació de la central amb el sistema elèctric". De fet, aquesta no és la primera vegada que passa, en diverses ocasions la central ha patit talls elèctrics a causa dels combats, un fet que preocupa a l'ONU La centrali ara mateix es troba. L'última vegada que va quedar desconnectada de la xarxa elèctrica va ser el passat 5 de setembre. Considerada com un dels grans punts estratègics de la guerra, Rússia i Ucraïna s'acusen contínuament d'efectuar bombardejos que dificulten el funcionament de la instal·lació.La central ha apagat 10 dels, deixant només 6 per proporcionar alsl'electricitat necessària. L'OIEA recorda que els reactors estan apagats en fred, però que requereixen d'electricitat per les funcions vitals de seguretat i protecció nuclear. Segons informa personal operatiu ucraïnès a la zona, els sistemes de seguretat de la planta continuen rebent energia i funcionen amb normalitat.Per la seva banda,, el director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica considera "tremendament irresponsable" el retorn dels bombardejos i ha anunciat la seva intenció de viatjar aviat a Rússia i Ucraïna "per acordar una zona de protecció de seguretat i protecció nuclear al voltant de la planta".

