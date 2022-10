no preveu dimitir com a consellera d'Acció Exterior i Govern Obert i espera el seu cessament, segons assenyalen fonts consultades per. A diferència d'altres membres de l'executiu amb carnet de Junts - el partit va decidir ahir trencar la coalició amb ERC -, Alsina no ha presentat una carta de dimissió i espera que la seva etapa es tanqui amb el cessament efectuat pel presidentEl secretari general de Junts,, va assenyalar ahir en la roda de premsa posterior als resultats de la consulta que els consellers del partit ja estaven enviant les cartes de renúncia a Aragonès. En el cas d'Alsina, però, aquest moviment no s'ha produït. La titular d'Acció Exterior, fitxada com a independent el maig del 2021,per participar en l'executiva que va fixar la pregunta de la consulta i per fer campanya activa per continuar formant part de l'executiu.Al cap d'uns minuts d'informar que no hi hauria carta de renúncia i que s'esperaria aquest cessament, l'entorn d'Alsina ha fet arribar aquesta comunicació: "Tal com van votar els afiliats de Junts, i després de posar el seu càrrec a disposició del partit, [Alsina] té intenció d'abandonar el Govern. Per aquest motiu posa el seu càrrec de consellera d'Acció Exterior i Govern Obert a disposició del president Aragonès perquè nomeni un nou conseller o consellera".Al llarg dels últims dies havia advertit que Junts cauria en la "irrellevància" si passava a l'oposició, i també havia defensat que es podia confrontar millor projectes amb ERC des de dins que no pas des de fora del Govern. El seu principal llegat com a consellera és, que han d'arribar al Japó, a Corea del Sud, a l'Àfrica Meridional, al Brasil i a Andorra. En el pressupostos del 2022, la xarxa a l'estranger comptava amb 28,5 milions d'euros, deu més que l'any anterior.Un dels primers en presentar la carta de dimissió va ser el conseller d'Economia,, al costat del qual Alsina es va multiplicar als mitjans per defensar el remain.-Recerca i Universitats-,-Drets Socials- i-Justícia- han fet públic el seu adeu, mentre que, conseller de Salut, ja tenia pensat feia mesos deixar el Departament per fer costat aen la candidatura a Barcelona. L'exalcalde es va posar en contacte amb Turull per fer-li arribar la seva voluntat de "col·laborar" malgrat l'enrenou generat amb la consulta.L'adeu de Junts del Govern suposa que el partit perdi fins a 95 alts càrrecs, dels quals en depenen 73 persones de confiança. Elde la formació depenen de la quota que ingressen els militants integrats en l'administració, una xifra que ronda els 300 euros mensuals per cadascun d'ells. Aragonès pot comptar amb algun d'ells per la nova etapa, que estarà comandada per un Govern monocolor d'ERC amb independents que s'haurà d'entendre amb els-i més partits- al Parlament.

