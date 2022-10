ERC planeja enfortir l'aliança amb els comuns i exclou el PSC

No descarta prorrogar els pressupostos

Ni eleccions ni qüestió de confiança

L'executiva d's'ha reunit aquest dissabte d'urgència per analitzar el nou escenari que s'obre després de la decisió de Junts de trencar el Govern. No és causal que els republicans hagin volgut exhibir fortalesa en la compareixença posterior, amb la plana major del partit i els líders que tenen a Barcelona, a Madrid i a Brussel·les. El president dels republicans ha clarificat la política d'aliances que seguirà ERC a partir d'ara per mirar de tirar endavant la legislatura. Els republicans, amb només 33 diputats al Parlament, descarten eleccions i s'entendran amb aquelles formacions que estiguin a favor de lai l'-a banda dels independentistes, això inclou els-. Tanquen la porta al PSC, encara que això impliqui haver de prorrogar els pressupostos si Junts se'n despenja.Junqueras ha demanat "responsabilitat" i "estar a l'altura del país", especialment a aquells grups que comparteixen grans consensos de país com la resolució del conflicte amb l'Estat o l'amnistia. En aquest grup no hi és el PSC, segons ha dit el líder d'ERC, perquè "no està compromès amb la fi de la repressió". "Alguns membres del PSC es van encetar les mans aplaudint el nostre empresonament", ha recordat Junqueras. Els socialistes han convocat una reunió de l'executiva per dilluns per parlar de la nova situació. Amb tot, Junqueras ha evitat demanar suports de cap partit concret i ha demanat ajuda al "país" i als agents socials i econòmics per tirar endavant una legislatura que no ha arribat encara ni a la meitat. Els deja reclamen una ronda de contactes a Aragonès per enfortir una "majoria progressista". "", ha dit Albiach.El president de la Generalitat ha dedicat el matí a concretar com ha de ser el nou Govern en una reunió al més alt nivell a Palau, amb la consellera de la Presidència,, i el cap de l'oficina del president,. Després ha participat de l'executiva d'ERC. Aragonès vol dissenyar un govern amb membres dels republicans i independents, però no hi inclourà els comuns. Albiach considera que aquest plantejament és erroni, i que Aragonès hauria d'iniciar com més aviat millor "amb forces polítiques per articular una majoria progressista", un moviment que creuen que hauria de fer abans de treballar en la composició del seu nou executiu.El calendari que defensen els comuns sobre els propers moviments que creuen que hauria de fer Aragonès respon al fet que consideren que la preparació d'un nou equip de govern sense abans haver comptat amb les majories necessàries per a l'estabilitat de l'executiu, no té sentit. "El raonable és que el primer que faci sigui obrir una ronda de contactes per veure si disposa dels suports necessaris", ha defensat Albiach. En aquest sentit, ha insistit que el futur de la legislatura passa per la capacitat d'Aragonès d'articular aquesta nova majoria. A l'horitzó més immediat hi ha l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent, que el consellertenia pràcticament enllestits abans d'haver d'abandonar el Govern.En aquest primer examen del nou Govern, seran clau el suport dels comuns i de Junts, ara ja a l'oposició. Junqueras ha alertat que si els de Borràs decideixen no votar-hi a favor "malgrat que són els que els han elaborat",. El PSC manté la mà estesa per tirar-los endavant. En tot cas, el líder d'ERC ha evitat entrar en l'intercanvi de retrets amb Junts i s'ha limitat a ressaltar la generositat d'ERC, que va permetre als juntaires tenir grup propi al Senat cedint-los senadors republicans, i recordar que els congressistes dels dos partits només voten diferent al Congrés en un 10% de les votacions. "Estem aquí per parlar del país, de les escoles, de les famílies del país, que volem que se'n surtin. No volem entrar en polèmiques i debats amb altres partits perquè és estèril", ha dit.El nou cicle que preveu Aragonès s'afronta des de Palau amb "seguretat, confiança i responsabilitat". El president va detallar ahir al vespre que els consellers que incorporarà a l'equip seran "persones compromeses amb el país i la seva gent, disposades a fer un pas endavant" i queque ERC reivindica des de l'inici de la legislatura. Aragonès no pensa convocar eleccions i també descarta presentar-se a una qüestió de confiança al Parlament, com demanen des de Junts, perquè seria "irresponsable".El trencament materialitzat per Junts empeny Aragonès a "construir aliances" -terme utilitzat en el discurs presidencial- més enllà de l'independentisme. El líder republicà pretén confegir un Govern d'ERC reforçat per independents del món sobiranista i preveu esgotar la legislatura amb nous companys de trajecte. Elsmentre que el PSC, adversari electoral i primer partit de l'oposició, espera esdeveniments. La política catalana entra de ple en la fase del postprocés.

