Nous casos d'estafes bancàries a través dels mètodes de «phishing» i «smishing»

122.000 euros en cupons "rasca" de l'ONCE

8 persones integraven el grup criminal: cinc detinguts i un investigat

Nous casos d'estafes bancàries. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat unespecialitzat enpels mètodes de l'smishing i el phishing, que els permetia obtenir lesde les víctimes i així fer compres fraudulentes. Els lladres compraven en establiments comercials, preferentment botigues de roba o de dispositius electrònics, i també adquirien grans quantitats de cupons de l'ONCE del tipus 'rasca' per aconseguir premis i d'aquesta manera generar diners en metàl·lic. La policia catalana ha acreditat fins a, entre fets consumats i temptatives, en diversos punts de l'Estat espanyol. Un dels afectats va perdre unsi els pispes van intentar demanar un préstec de 45.000 euros al seu nom.La investigació policial començaquan els agents detecten un grup de persones que es dediquen a fer compres en establiments comercials que paguen amb, que prèviament han obtingut de manera fraudulenta, inserides a terminals mòbils. El mètode per obtenir les dades de les víctimes era mitjançant el que es coneix com a: enviaven un missatge de text a diverses persones on els explicaven que havien de fer un petit pagament per rebre un. Un cop la víctima accedia havia d'entrar a una pàgina web similar a la de l'empresa de paqueteria en qüestió i emplenar les seves dades bancàries.I també mitjançant el: en aquest cas la víctima rebia un correu electrònic que l'informava que havia deUn cop ho acceptava es redirigia a una pàgina web on la víctima introduïa la contrasenya i l'usuari vinculats al seu compte digital amb la qual els autors tenien accés les seves dades bancàries. El fet que al cap d'un temps els investigadors de les dues unitats investigadores constatessin que s'havia produït un important augment de fets es va crear un equip conjunt d'investigació (ECI). Les indagacions policials es van centrar en la identificació dels components del grup criminal i la seva desarticulació.Els investigadors van constatar una realitat recurrent en els integrants dels grups criminals: els investigats no tenien cap activitat professional remunerada ni ingressos lícits. D'altra banda, també es va fer evident que en el seu dia a dia acostumaven a fer compres en diversos establiments i que duien a terme els pagaments amb diversos terminals mòbils, que s'intercanviaven entre ells.eren les botigues de roba, un quiosc de l'ONCE, botigues de telefonia mòbil i dispositius electrònics i establiments de queviures, entre d'altres.De les gestions realitzades pels agents es van poder localitzar, algunes per delictes en grau de temptativa i d’altres per fets consumats i amb un abast territorial que, a més de, s'estenia per diverses localitats de l': Madrid, Gijón, Cadis, Ciudad Real, Sevilla, Palma, Alacant, Palència, Badajoz o Bilbao, entre d'altres. Un exemple de la voracitat delictiva del grup i de l'efecte que podia produir en les víctimes, en un dels casos es van gastar uns 18.000 euros d'una víctima en sis dies i van intentar demanar un préstec al seu nom per valor de 45.000 euros més.La investigació també va posar en relleu que compraven de manera habitual i en grans quantitats diferents tipus de cupons (del tipus rasca) en establiments de l'ONCE i que pagaven sempre amb els terminals mòbils amb les dades de les targetes obtingudes. D'aquesta manera obtenien els premis d'aquest joc i generaven diners en efectiu. Des de l'ONCE van informar que havien detectat uentre els mesos de febrer i setembre de l'any 2022, amb operacions que ascendien aEl grup criminal estava format per vuit persones, que residien en domicilis a les localitats de. A finals de setembre es van dur a terme entrades i escorcoll en aquests immobles i els investigadors van poder detenir cinc dels membres del grup criminal. De les tres persones restants, una es va localitzar i va quedar com a investigada. Els policies van intervenir 49 terminals mòbils, 33 targetes SIM, 4.000 euros en efectiu, cinc ordinadors portàtils, 43 tiquets de compra, 191 cupons de l'ONCE, sis rellotges d'alta gamma i gran quantitat de roba d'alta gamma amb etiquetes.Els investigadorscom a resultat de l'estudi dels objectes i documents intervinguts, com tampoc la identificació de nous components d’aquest grup criminal. Els arrestats van passar a disposició judicial el 30 de setembre i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars.

