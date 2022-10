ERC tanca la porta a pactes amb el PSC: «No està compromès amb la fi de la repressió»

No descarta prorrogar els pressupostos si Junts no hi vota a favor

Aragonès té "molt avançat" el nou Govern

L'executiva d's'ha reunit aquest dissabte d'urgència per analitzar el nou escenari que s'obre després de la decisió de Junts de trencar el Govern. A la trobada també hi ha participat el president de la Generalitat,, que s'ha desplaçat a la seu dels republicans des del, on al matí ha començat a definir els fonaments del nou l'executiu. ERC ho va avançar divendres en un comunicat: el partit està preparat per assumir "totes les responsabilitats" del Govern en l'actual context de crisi econòmica i inflació, i tanca files amb Aragonès, que treballa per exhaurir una legislatura que no ha arribat encara a la meitat.No és casual que ERC hagi volgut escenificar fortalesa aquest dissabte, amb una roda de premsa amb la plana major del partit, des d'Oriol Junqueras fins a Gabriel Rufián -candidat del partit a Santa Coloma de Gramenet- o Alba Vergés -presidenta en funcions del Parlament-. El missatge que el partit ha volgut enviar ha anat dirigint a la ciutadania: "No demanem als altres que ens vinguin a ajudar, però ens posem al costat de tothom i de tots els agents econòmics i socials". "No podem deixar de fer una crida a la responsabilitat de tothom; tothom ha d'estar a l'altura de les necessitats del país i de la societat. La crida la fem a aquells amb qui compartim els principals objectius de país, de posar fi a la repressió i de resoldre el conflicte polític i l'objectiu del referèndum", ha dit Junqueras.En aquest sentit, el president d'ERC ha descartat possibles pactes amb el PSC, perquè ha dit que el partit s'entendrà amb aquells que defensin el benestar i la dignitat de la ciutadania, que es tradueix en aquells que defensin el referèndum i la fi de la repressió. "És evident que el PSC no està compromès amb la fi de la repressió" Amb tot, ha evitat demanar suport a cap partit però sí que ha demanat ajuda al "país", que inclou els agents socials i econòmics del país, per tirar endavant la legislatura. Aliances després del trencament? "Les relacions amb tothom són les millors possibles i ens volem entendre amb tothom", ha afirmat el líder dels republicans, que ha assegurat que hi ha "grans objectius" -com la fi de la repressió o la defensa d'un referèndum- en què "molta gent" està d'acord."Si els partits que defensen això ho continuen defensant, segur que es trobaran amb nosaltres", ha explicat Junqueras. El president d'ERC ha evitat entrar en travesses de noms de futurs consellers i ha dit que això serà responsabilitat d'Aragonès. "Fem tot el costat del món al president i al país", ha remarcat. Junqueras tampoc ha volgut parlar de Junts i de les declaracions de la seva cúpula després de consumar-se dissabte el trencament. "Estem aquí per parlar del país, de les escoles, de les famílies del país, que volem que se'n surtin. No volem entrar en polèmiques i debats amb altres partits perquè és estèril", ha dit. "Segur que tenen molta feina i no els volem distreure", ha afegit.Junqueras ha dit que l'objectiu és tirar endavant els pressupostos, però també ha reconegut que es podrien haver de prorrogar si "aquells que els han elaborat hi voten en contra", és a dir, Junts. Malgrat no voler criticar directament el partit de Laura Borràs i Jordi Turull, sí que els ha llançat un dard recordant que si tenen grup propi al Senat és perquè els republicans els van cedir senadors, i ha assegurat que l'acord de Govern s'està complint. També ha insistit que ERC i Junts s'han diferenciat només en un 10% de les votacions al Congrés dels Diputats.La unitat a Madrid era una de les demandes de Junts aquestes darreres setmanes. Junqueras ha volgut respondre Jordi Sànchez, que ha dit que el procés ha acabat: "En cap cas ha de prendre la fe; fem una crida perquè ningú perdi la fe en el país i en el projecte col·lectiu", ha dit, i ha remarcat que el partit és conscient que no representa el moviment independentista "en exclusiva". Aragonès ha evitat confirmar moviments al Parlament per rellevar la presidència del Parlament, que encara ostenta Laura Borràs malgrat estar en funcions, i ha dit que abans Borràs hauria de dimitir.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha començat a concretar com ha de ser el nou Govern en una reunió al més alt nivell aquest dissabte a Palau, amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el cap de l'oficina del President, Sergi Sabrià. Segons ha detallat Vilagrà, els noms dels nous consellers estan "molt avançats", però no està previst que s'obri el Govern als comuns, que divendres s'oferien com a socis per negociar els pressupostos i explorar una "majoria progressista" amb el PSC després del trencament entre ERC i Junts. Els socialistes encara no s'han pronunciat sobre la crisi de govern. El nou cicle que preveu Aragonès s'afronta des de Palau amb "seguretat, confiança i responsabilitat". El president va detallar ahir al vespre que els consellers que incorporarà a l'equip seran "persones compromeses amb el país i la seva gent, disposades a fer un pas endavant" i que representen els "consensos del 80%" que ERC reivindica des de l'inici de la legislatura. Aragonès no pensa convocar eleccions i també descarta presentar-se a una qüestió de confiança al Parlament, com demanen des de Junts, perquè seria "irresponsable".

