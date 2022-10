El Festival de Sitges atorga el Premi Màquina del Temps al cineasta britànic Edgar Wright

Hollywood

Trajectòria

El director, productor i guionista britànicrebrà el, que se celebra des de dijous en aquesta població del Garraf. El guardó s'atorga com a reconeixement a unaa actors, directors, personalitats cinematogràfiques o institucions que han tingut una relació especial amb el festival o amb el gènere fantàstic.El cineasta ha dirigit films comi la més recent, i ha reconegut que en la seva trajectòria li agrada posar-se reptes a si mateix i poder dur a terme pel·lícules de gènere diferents. Wright reivindica també els projectes originals per sobre de les sagues cinematogràfiques. De fet, lamenta que ahi ha "una obsessió" a fer la mateixa pel·lícula una vegada i una altra.Wright ha indicat que en algun dels seus treballs dirigeix i escriu els projectes com va passar en el cas de "Scott Pilgrim contra el mundo": "Per a mi escriure és molt més difícil que dirigir, però m’agraden les dues coses", ha manifestat. Ha afegit que quan té una idea de pel·lícula al cap imagina la part visual.. Ha admès que "a vegades és frustrant perquè té una idea en ment i després quan ho has d’escriure en paper saps que no serà el mateix".El cineasta ha admès que li agrada posar-se reptes a si mateix i. "És possible que torni a la comèdia, però no vull repetir i tinc molta sort de poder fer diferents gèneres", ha confessat.A Wright li agrada veure cinema, sobretot en pantalla gran. "No tinc molt temps per veure pel·lícules, però no vull deixar de ser un fan del cinema, tot i que treballi en la indústria". El director va estar recentment a un festival de Londres i li va agradar molt veure pel·lícules amb el públic. "Per altra banda, i en referència a una indústria cinematogràfica basada en les sagues, ha deixat clar que, però també considera que és important que hi hagi projectes originals. Ha posat com a exemple quan va fer "Baby driver".Ha remarcat queuna vegada i una altra, citant pel·lícules com "", "" o "", que considera que tenien guions i idees originals. En canvi, ha afegit que "ara a les franquícies es gira al voltant d’una mateixa idea". "No tinc res en contra de les franquícies", ha insistit, però "és important per la indústria cinematogràfica que entri sang nova".Wright va obtenir reconeixement mundial per primera vegada amb la seva, que consta de "Zombies Party", "Arma fatal" i "Bienvenidos al fin del mundo", realitzada amb els actors, així com el productor. Wright també va coescriure, produir i dirigir la pel·lícula de 2010 "Scott Pilgrim contra el mundo". Amb Joe Cornish i Steven Moffat,, de Steven Spielberg (2011).Wright va crear la pel·lícula d’acció criminal de 2017, que es va convertir en un èxit mundial de taquilla, i el 2021 va dirigir i coescriure, amb Krysty Wilson-Cairns,. El mateix any també va llançar la seva primera pel·lícula documental,

