​Puigdemont carrega contra ERC: «Junts ha ensenyat la diferència entre el pensament únic i el plural»

L'expresident de la Generalitatha carregat contradesprés que la militància dehagi acordat sortir del Govern. En un fil de piulades, Puigdemont ha dit que els afiliats "han ensenyat la diferència entre eli el". "Avui els afiliats de Junts han demostrat que saben prendre les decisions per si mateixos, i això ja és guanyar. Al marge del resultat,gràcies a la responsabilitat dels afiliats", ha dit l'expresident a l'exili. La consulta a les bases ha acabat amb un 55% a favor de sortir del Govern i un 42 favorable a continuar-hi Segons Puigdemont, Junts ha aconseguit forçar un "", un debat "pendent" que, diu, "hi ha sectors que no volen tenir". L'expresident es refereix a l', l'ús dels instruments de l'autogovern i la relació amb Madrid. "El debat promogut per Junts ha interessat molt més enllà dels límits del partit i això és per política", ha afirmat. Per tot plegat, ha volgut enviar un agraïment als diferents dirigents que han fomentat el debat públic aportant arguments i treballant per convèncer els militants. "Han fet el que s'esperava d'ells", ha dit, i ha negat que hi hagi "divisió interna" a Junts.L'expresident a l'exili també ha enviat un missatge d'agraïment a la direcció del partit, amb Laura Borràs i Jordi Turull al capdavant. "Han sabut pilotar la nau en un moment extraordinàriament delicat", ha afirmat, i ha donat per fet que el seu lideratge surt reforçat davant la militància. Puigdemont ha lamentat les acusacions que ha rebut Junts per fer "antipolítica" i ha criticat els "grans mitjans" per "buscar la denigració del projecte polític" que representa el partit. Durant el dia, Puigdemont també ha lamentat que els "analistes polítics" sempre l'assenyalin com a culpable del que passa. "Hi ha tertulians que els hem tingut per esmorzar, dinar i sopar", ha criticat, i per això ha demanat "una mica d'equilibri".

