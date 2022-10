Alerta a la central de Vandellòs II per una incidència en el sistema de refrigeració del reactor

La central nuclear deha notificat la tarda d'aquest divendres aluna incidència en el llaç C del sistema de refrigeració del seu reactor. Segons l', el canal ha mantingut una diferència de cabal per sobre dels criteris establerts durant més temps del fixat per les especificacions tècniques de la central.Els altres dos canals de refrigeració del llaç C han operat amb normalitat durant la incidència, gràcies al qual. En un comunicat, la companyia ha afirmat que l’incident registrat aquest divendres no ha tingut conseqüències per a la salut de les persones ni pel medi ambient.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor