Els 10 municipis catalans més rics

(Vallès Occidental), amb 22.806 euros;(Baix Llobregat), amb 21.510; i(Vallès Occidental), amb 21.304, van ser el podi de municipis catalans amb una renda anual mitjana per habitant més elevada l'any 2020. Així ho indiquen les xifres publicades aquest divendres per l', que destaquen que ael 49,1% dels municipis estan entre el 25% més rics de l'Estat.En concret, entre les 10 ciutats més riques de l'Estat n'hi ha quatre de la demarcació de. A banda de les anteriors, també hi ha(Maresme), amb 20.913 euros de renda mitjana anual. La resta de les primeres posicions del rànquing estatal les ocupen municipis dei un de. Així doncs, la localitat amb més renda mitjana anual de l'Estat per habitant és(Madrid), amb 26.009 euros.De Catalunya, entre els més rics de l'Estat també hi ha(Maresme), amb 19.630 euros;(Maresme), amb 19.516 euros;(Maresme), amb 19.249 euros;(Maresme), amb 18.816 euros;(Maresme), amb 18.648 euros; l'(Vallès Oriental), amb 18.514 euros;(La Selva) amb 18.415 euros;(Osona), amb 18.375 euros; i(La Selva), amb 18.273 euros. Així mateix, entre els municipis amb menys renda mitjana per habitant de l'Estat no n'hi ha cap de Catalunya i la majoria de localitats són d'

