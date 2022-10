Abascal mou fitxa per afermar el seu cabdillatge a Vox

Negocien els homes d'Abascal

L'accent català de l'extrema dreta

La destitució, presentada com a renúncia voluntària, decom a secretari general de, és només un intent d'aturar elde bona part de la militància i càrrecs públics amb la manera de funcionar manu militari de la direcció de Vox, liderada per, i el malestar per la manera en què s’estaven confeccionant des de Madrid lesLa decisió de prescindir d'Ortega, que serà candidat a Madrid i que ha estat, pel timó organitzatiu del partit es va fer pública dos dies abans de la festa Viva 22 que celebra el partit aquest cap de setmana a Madrid on es presentaran alguns dels caps de llista de les municipals i autonòmiques de maig.Les maneres de fer quehan transcendit amb la marxa dedesprés del seu fracàs a Andalusia, però venen de lluny i han provocat que gairebéi s’hagin legalitzat ja fins a cinc partits polítics formats per exmilitants de la formació ultra.Coherentment amb la ideologia franquista i falangista que comparteixen aquells que van prendre el control de Vox després de la marxa del seu primer líder, el català i exidirgent del PP, Vox ha esdevingut un partit sense democràcia interna i on, que actua com un cabdill.tant per triar les executives provincials i locals com per la confecció de llistes electorals, que són decidides pel comitè executiu nacional (CEN). Al seu torn, un complex sistema d'avals telemàtics faper presidir Vox.I atès que Vox per la supressió de les autonomies no té executives regionals, evitant així Abascal que puguin sorgir-li barons, i ni els regidors ni els diputats autonòmics tenen. Són uns coordinadors odesignats pel CEN els qui informen els diputats i regidors de què han de votar i quines iniciatives o propostes han de presentar. Fins i tot els diputats i regidors quan tenen un acte públic han de presentar al coordinadorAixò és així des que Vox va entrar al parlament andalús el desembre de 2018, quan la direcció va amonestar al candidat a la Junta, el jutgeper haver-se trobat per fer cafè amb el líder del PP andalús,, que havia quedat segon per darrere de la socialista Susana Díaz i que va voler tenir un primer contacte amb l’efímer líder de Vox a Andalusia. Sondejava així el, que li donaria la presidència de la Junta.Fa vuit mesos, després de les eleccions de Castella i Lleó, en que Vox va presentar un desconegut, l'ara vicepresident de la Junta,, no va ser ell qui va negociar amb el líder regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, les condicions per formar govern de coalició. Ho va ferUna altra de les queixes dels regidors i diputats és que el CEN obligava a obrir unon s'ingressaven tots els diners que donaven ajuntaments i parlaments autonòmics pel funcionament dels grups i per contractar assessors. I era. Precisament Vox es va trencar a Múrcia quan tres dels quatre diputats autonòmics va retirar els poders a Ortega Smith per gestionar aquests diners.S'aparta Ortega Smith, que deixa pas a Garriga, president de Vox al Parlament, però de fet qui aplicava la manu militari contra els dirigents locals i càrrecs electes era, un excompany de les boines verdes que van fer el servei militar amb Ortega i que l'han acompanyat des de la creació de Vox. Era l'encarregat d'i dir qui presidia les noves gestores.El relleu d'Ortega s'ha justificat dient que ara podrà centrar-se en la candidatura de Madrid, on ja és regidor, i se l'ha nomenat vicepresident econòmic, per darrere del vicepresident primer, el barceloní. Abascal ha nomenat a Garriga nou secretari general. El cap de files a Catalunyai és totalment lleial a Abascal. Des que Vox va fer el salt el 2018, el líder ha tingut sempre al seu costat al seu cosí i mentor,Però caldrà veure si podrà compatibilitzar la secretaria general amb l’escó al Parlament o si hi renunciarà per, amb l'horitzó de tornar a ser diputat al Congrés d'aquí poc més d'un any. Abascal va indicar que no cal viure a la capital espanyola per ocupar el càrrec. El que ja es dona com segur és que no podrà tornar a ser, tal com s'havia previst,. Amb ell centrat en la secretari general, Abascal haurà de nomenar un nou líder per Vox a Catalunya.

