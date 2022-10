Gabriel Rufián, proclamat candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet

Gabriel Rufián ha estat proclamat oficialment aquest dissabte. En una assemblea dels republicans a la ciutat metropolitana, la militància ha ratificat la seva candidatura per unanimitat, l'única que s'ha presentat per ocupar aquest càrrec i la més mediàtica dels republicans en aquesta cursa municipal, on aspiren combatre la força que té el PSCa l'àrea metropolitana. Aquesta proclamació arriba després que la cúpula dels republicans, comandada per, considerés que Rufián era el perfil idoni per ocupar aquesta responsabilitat, com va avançar NacióDigital L'assemblea local d'ERC Gramenet s'ha dut a terme a les 10:00 hores facilitant que així després Rufián pugui assistir a l'executiva de la cúpula dels republicans que se celebra de forma extraordinària després de la sortida de Junts del Govern . Durant l'assemblea, el nou candidat a l'alcaldia, ha manifestat la seva voluntat de posar-se a disposició dels ciutadans de Santa Coloma "per consolidar i avançar enambiciós, útil, i de profund canvi a la ciutat".Rufián, en declaracions a la premsa després de l'oficialització de la seva candidatura, ha sostingut que els republicans estana l'àrea metropolitana: "Estic decidit a donar els millors anys de la meva vida a aquest projecte i sigles". A més, ha fet una crida alsindependentment de la seva "bandera, cognom, o llengua" per desbancar el PSC: "Ja n'hi ha prou que un partit governi amb majoria absoluta de forma insana durant 31 anys".Santa Coloma,, és un dels bastions socialistes que compta amb una de les alcaldesses més populars i reconegudes del PSC,, que es tornarà a presentar a la reelecció en aquestes municipals de 2023 després de més d'una dècada al capdavant de la ciutat,Les últimes eleccions van refermar una vegada més la seva posició, obtenintrepresentants al plenari municipal. ERC, en canvi, és l'última formació del municipi amb tres regidors.Comença ara la cursa cap a l'alcaldia per part de Rufián. Si bé no ha estat fins aquest dissabte que s'ha oficialitzat la seva candidatura, el cap de files d'ERC a Madrid, preguntat al llarg de l'any per aquesta qüestió, ha reiterat en diverses ocasions que no abandonarà en cap cas les seves funcions al Congrés dels Diputats: " Passi el que passi, jo no marxaré del Congrés ", deia en una roda de premsa el mes de març, on va assegurar que l'única condició per ser l'alcaldable com vol la cúpula del partit, era poder continuar a Madrid. Aquest dissabte, a l'assemblea local, també ha reiterat aquesta voluntat.El president del grup parlamentari d'ERC a la cambra baixa, de moment, mirarà de, també amb l'horitzó de les eleccions espanyoles previstes per finals de 2023. De moment, la cúpula dels republicans no té previst fer canvis en els rols de la formació a Madrid i si Rufián entra a l'Ajuntament de Santa Coloma, haurà deFill i net d'andalusos, va néixer l'any 1982 i créixer entre eli Badalona. Després ha viscut a Barcelona i Sabadell, però la seva residència actual és a Madrid. Va irrompre a la política a partir de la plataforma, nascuda l'any 2013 per promoure el vot independentista entre la comunitat castellanoparlant. La primera conferència que va donar Rufián va ser a una biblioteca de Trinitat Vella començaments de 2014. Va ser l'any 2015 quan va irrompre al món electoral presentant-se com a cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles del 20-D.Els darrers tres anys han estat els de l'afermament d'un perfil de Rufián que, des de la retirada de, va assumir el timó del grup al Congrés. De les intervencions estridents i irreverents al faristol a Madrid i a Twitter, el dirigent ha transitat cap a unaque ara és criticat pel sector de l'independentisme que no és partidari de sostenir el govern de Sánchez. Rufián treu pit sovint del pes d'ERC en l'aritmètica a les Corts espanyoles, del combat contra l'extrema dreta, de l'assenyalament de les contradiccions que assumeixen el PSOE i Podem des del flanc esquerre, i de promoure el seu perfil de castellanoparlant independentista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor