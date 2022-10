Un ciberatac «greu» provoca incidències en tres hospitals catalans

El(CSI) ha estat víctima aquesta matinada d'unque afecta el funcionament de la xarxa d'assistència de, tal com ha avançat El País i ha confirmat el departament de Salut, que ha assegurat que treballen per resoldre la incidència com més aviat millor juntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es tracta d'un atac "greu".Des del CSI han apuntat que es troben avaluant la incidència, que afecta. És per això que encara no han pogut determinar l'abast de l'afectació. A hores d'ara en tots aquests centres "només" poden treballar amb telèfon, perquè no tenen ni correu electrònic "ni res més". No obstant això, la prioritat, segons el Consorci, ésConcretament,l'Hospital de Sant Joan Despí, l'Hospital General d'Hospitalet, l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, els CAPS de Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, la Residència Collblanc i la Residència Francisco Padilla (també a l'Hospitalet), i centres especialitzats a Sant Feliu i Cornellà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor