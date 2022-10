Una espectacular reinterpretació de la llegenda del Pou de la Gallina inaugura la Fira Mediterrània

Més carrer i més participació

Fantàstic l'espectacle inaugural de la 25a edició de #FMediterrania.

Molt grans els @CiaVoel i la colla castellera de #Manresa @Tirallongues



No us perdeu aquest espectacle impressionant!

Demà repetiran a les 8 del vespre a la Plaça Major pic.twitter.com/0STCf3KQv6 — Fira Mediterrània (@FMediterrania) October 6, 2022

71 espectacles durant quatre dies

Un espectacle de carrer i de gran format que combinaha donat el tret de sortida a la 25ade. Després de dos anys celebrant-se en un format reduït per la pandèmia, el certamen ha tornat al carrer amb el muntatge Reditus, de lai la colla castellerade Manresa, que estableixen un diàleg basat en la llegenda manresana d. Per al director artístic de la Fira,, amb aquest espectacle es recupera una de les essències de la Mediterrània. L'altra és la participació ciutadana i, per això, s'han programat "més propostes que mai que busquen el fet comunitari". Del 6 al 9 d'octubre, Manresa acull 71 espectacles, dels quals 51 són estrenes.Amb l'espectacle El Pou de la Gallina - Projecte Reditus, la Fira Mediterrània ha donat per inaugurada la seva 25a edició. Ho ha fet amb unai que aplega bona part dels trets diferencials i identitaris de la fira com a. La proposta de la Cia Voël i la colla castellera Tirallongues de Manresa és un diàleg artístic creat a partir de l'arrel i la tradició, que combina circ, música i cultura popular per revisar la llegenda manresana del Pou de al Gallina des de la contemporaneïtat."Ens posaríem tots d'acord que hi ha dues essències de la cultura popular: el carrer i el fet comunitari. Per aquest motiu, inaugurem amb un espectacle de gran format al carrer, per retornar aquesta cultura popular al carrer, i per això programem més propostes que mai que busquen la". Així s'ha expressat a l'ACN el director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, content de recuperar, per fi, la normalitat després de dos anys tocats per la pandèmia.Una etapa que, per Fosas, ha generat un "embut" de propostes artístiques "amb unes generacions joves que, d'una manera, estan agafant aquests materials d'arrel i els hi estan incorporant la seva mirada". Ara, segons ell, són moments "molt interessats". I en la programació, assegura, és on cal posar el focus: "Necessitem que els programadors mitjans del país vegin el que està passant i es programi arreu".La programació oficial de la 25a edició de la Fira Mediterrània és multidisciplinària i consta de 71 espectacles (el 59% de Catalunya, el 25% de l'Estat i el 16% d'internacionals), dels quals 51 són estrenes absolutes. Les propostes pivoten sobre tres eixos:(d'artistes del món contemporani que incorporen la mirada d'arrel en les seves propostes);(amb artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria primera) i(reflexionant sobre la tradició avui i com travessa i impregna la creació artística i la programació cultural).Des de l'organització del certamen destaquen que el carrer i el fet comunitari són els eixos principals d'una edició de la Fira molt especial, ja que compleix el seu primer quart de segle i alhora coincideix amb la commemoració de l'i el centenari de l'. A més, també presenta 23 espectacles en el seu programa d'acompanyament, l', i recull els primers fruits del

