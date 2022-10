Torna la guerra dels llogaters de la finca més insistent de l'Eixample

Veïns de la coneguda com a, la imponent finca del número 121 del carrer Consell de Cent de Barcelona, han tornat a fer soroll per protestar contra l'especulació immobiliària. Fa un any que els habitants d'aquesta finca van exposar les primeres situacions de finalitzacions de lloguers que es traduïen en la impossibilitat de poder renovar el contracte de manera habitual. Els veïns asseguraven que se'ls forçava a marxar i se'ls proposava, en el millor dels casos, pujades de lloguer que no podien assumir., asseguren des del Sindicat de Llogateres. En els últims mesos, s'havia concedit una treva després que l'empresa propietària, la gran tenidora, s'avingués a negociar amb la mediació de l'Ajuntament de Barcelona. Ara, veïns i activistes asseguren que aquella voluntat de la companyia i ha desaparegut i han decidit denunciar-ho ambCalàbria durant una breu finestra de temps.L'acció en aquesta finca de la Nova Esquerra de l'Eixample també ha servit per explicar que, en comptes de negociar peticions per estabilitzar la situació dels llogaters, la propietat ha mantingut una ofensiva judicial. ", per una acció de protesta a una oficina, i", expliquen fonts del sindicat pels drets dels inquilins. Aquesta entitat, juntament amb la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, acompanya les famílies que ara tornen a estar en peu de guerra.Des d'un balcó dels pisos d'aquesta finca modernista, el portaveu del sindicatha anunciat que el toc d'alerta d'aquest dijous obre la porta a una nova tongada de protestes., ha resumit, minuts abans que les cassoles repiquessin entre les finestres d'aquest edifici i des dels pisos d'alguns dels blocs propers, que se solidaritzaven amb la protesta dels veïns.Tot i que encara el procediment no ha avançat, els activistes tenen constància que Lioness Inversiones els ha intentat portar a judici per diversos delictes penals, arran d'una protesta en què van ocupar un espai vinculat a la companyia. En aquella intervenció es reclamava que l'empresa negociés. Poc després,i es va reunir amb les dues parts. A partir d'aquí, va emplaçar veïns i propietat a fer-los arribar les demandes que tenien., asseguren des del Sindicat de Llogateres. "Per l'empresa d'Albert Ollé, aquesta mediació ni existeix, ni ha existit mai".Des de la plataforma insisteixen que els plans de la propietat són fer, especialment en un entorn afavorit per la transformació urbanística de les súperilles. Davant d'això, adverteixen que intensificaran les protestes si no hi ha canvis. "Lioness Inversiones encara són a temps de seure a negociar una sortida digna a aquest conflicte", resumeixen els afectats en un comunicat. Aquesta possible fi acordada, però, passaria per la permanència de tots els veïns actuals en el bloc.

