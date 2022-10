Renfe i Adif executaran aquest any el 33% d'inversions pressupostades a Catalunya i més del 100% a Madrid

El pressupost que promet i aprova l'Estat pel que fa aacostuma a assemblar-se com un ou a una castanya a l'execució que finalment en fa. El, any rere any, i això es nota en serveis essencials com els dei altres línies gestionades per, com s'ha posat de manifest de nou les últimes setmanes. I el 2022 no està sent diferent, ja que el govern espanyol preveu que aquestes dues empreses públiques acabin executant tan solsa Catalunya per aquest any, mentre que, a Madrid, gastaran fins i tot més del que tenien aprovat.Conscient de la credibilitat a la baixa cada cop que un executiu de l'Estat feia promeses de pluges de milions, l'anterior delegada de la Moncloa a Catalunya,, va assegurar fa tot just un any, durant la presentació dels pressupostos d'aquest 2022, que aquell cop seria diferent i l'execució seria "més ràpida" . Aquells comptes incorporaven inversions superiors als 2.000 milions per a Catalunya, l'equivalent al 17,2% del total territorialitzat, exactament com el nou projecte per al 2023 presentat aquest dijous . Aquest text, però, també incorpora laper aquest any i, amb ella, s'evidencia que, aquest cop també, dos de cada tres euros promesos en la xarxa ferroviària -i aprovats amb el suport d'ERC- s'hauran esfumat.En concret, la ministra de Transports, la catalana, prometia fa un any fins a 1.123 milions en inversions de Renfe i Adif a Catalunya per al 2022, una quantitat rècord i que pràcticament duplicava la de tres exercicis abans. Segons el projecte de pressupostos de l'any vinent, però, l'execució haurà quedat en uns 368 milions, un increment més modest respecte exercicis anteriors, però amb, amb 755 milions de diferència entre allò aprovat i allò gastat. De cara al 2023, però, insisteix en la promesa i ara afirma que aquestes dues empreses públiques hi invertiran 1.231 milions.Si s'analitza per separat,, qui tenia pressupostats 849 milions per a millorar estacions, vies i catenàries, però finalment només n'haurà executat 174 milions. Al seu torn, el diferencial a Renfe és més limitat, ja que gaudia d'una partida de 274 milions per a trens de les línies catalanes dels quals haurà gastat 193 milions. Fora de la xarxa convencional,i, si es computa, podria engruixir encara més el memorial de greuges, ja que Adif-AV tenia un pressupost de 390 milions per a inversions a Catalunya aquest any i la previsió és que tan sols n'hagi fet efectius 155 milions.El cert és que Renfe i Adif tampoc no han estat massa eficients a l'hora de gastar els seus recursos gairebé enlloc, ja que, al conjunt de l'Estat, tan sols han executat el 40% del seu pressupost. Catalunya, però, se situa al, només per sota d'(18%) i(28%), mentre que, per contra, así que hauran invertit un 39% més d'allò aprovat i, a Madrid, un 3% per damunt del pressupost. En aquest darrer cas, es deuria a una despesa extraordinàriament elevada de Renfe, de 157 milions, molt per damunt del 28 milions que tenia reservats.I la capital espanyola surt encara més beneficiada si es computen les inversions en alta velocitat, ja que, d'aquesta manera, el còmput de millores a la xarxa ferroviària de Madrid acabaria tenint. I al contrari, tenint en compte Adif-AV, Catalunya resultaria fins i tot més discriminada, ja que, amb només un 35% d'inversions executades, s'allunyaria de la mitjana estatal, en aquest cas del 51%, i se situaria segona en compliment per la cua, només per davant d'Andalusia (30%) i empatada amb el. En euros per càpita, però, els catalans haurien rebut més inversions de Renfe i Adif que la mitjana estatal o sobre la mitjana, si es computa l'alta velocitat.La despesa a la xarxa ferroviària suposa una part rellevant del pastís inversor, però no la totalitat. Malgrat tot, les dades apunten a que aquests incompliments amb Catalunya en relació als pressupostos d'aquest any. Ara bé, falta que acabi l'exercici -si bé les previsions de tancament acostumen a ser força fiables- i la documentació feta pública amb els nous comptes no incorporen avançaments de les inversions dels departaments.Sí que els presenta del seu sector públic empresarial, el qual aglutina una gran majoria de les inversions, ja que, a banda de Renfe i Adif, inclou altres entitats importants com, lao els. En el cas de Catalunya, els seus organismes hi tenien pressupostats 1.933 milions dels 2.205 milions totals dels comptes. I d'aquests, la previsió és que només. Per contra, les entitats del sector públic de Madrid n'hi podrien acabar destinant 791 milions, un 17% més d'allò aprovat. De ser així, podria resultar que, malgrat que els pressupostos vigents contemplaven que les inversions a Catalunya quasi tripliquessin les de Madrid, a l'hora de la veritat,. Un fet en realitat ben poc extraordinari, exercici rere exercici.

