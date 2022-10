La Fiscalia investigarà els crits masclistes en un col·legi major de Madrid

Això ha passat davant d'una residència d noies a Madrid:

"Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea"

Colegio Mayor masculino Elías Ahuja.

Si dic el q penso em tanquen!! pic.twitter.com/pDhOL7Z3Tk — L'Àvia Maria (@aviamaria_) October 6, 2022

Lano es quedarà de mans plegades i investigarà els crits masclistes coreografiats dels estudiants del. ", sou unes putes nimfòmanes, us prometo que follareu totes", crida des de la seva finestra el que porta la veu cantant. Tot seguit, s'apugen totes les altres persianes i, des de l'interior de les habitacions, la resta d'estudiants comencen a proferirde tota mena.Aquesta és l'escena que va succeir diumenge passat i que ha despertat la indignació i el rebuig de la societat espanyola. La direcció de l'escola ha condemnat els fets ii n'estan identificant d'altres. Tanmateix, ha assegurat que ja s'havien pres mesures abans. Si fos per la delegada del govern espanyol a Madrid,, s'expulsaria a "tots" els implicats.Al seu torn, els alumnes diuen estar "" i ja preparen una. Haurien estat el director i el vigilant de seguretat del centre, que està adscrit a lai gestionat per l', qui van desplaçar-se aquella mateixa nit a les habitacions per identificar qui havia protagonitzat els càntics.ha demanat a totes les forces polítiques i mitjans de comunicació que donin una resposta unitària a aquests comportaments masclistes. Per la seva banda, la secretària d'Estat d'Igualtat,, ha condemnat el succés a Twitter i ha assegurat que "l'els hagués advertit que cridar 'abusarem' és una amenaça, part del terror que situa les dones com objectes sexuals".A més de la direcció del centre, qui també s'ha pronunciat ha estat el, per expressar el seu profund rebuig al comportament d'uns alumnes que, remarquen, "".

