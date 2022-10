Els Premis Crítica Serra d'Or 2022 reconeixen Víctor Garcia Tur, Carles Dachs i Joan Todó

La novel·la deL’aigua que vols (Enciclopèdia Catalana i Òmnium) ha estat guardonada amb elde Novel·la 2022. Vent a la mà (Edicions 62) de Carles Dachs ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2022 i Joan Todó, amb La verda és porta. Vida i opinions de Joaquim Soler i Ferret (Godall), ha estat reconegut amb el Premi Crítica Serra d’Or 2022 d’Assaig. Joana Masó ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or 2022 d’Estudis Literaris per Tosquelles. Curar les institucions (Arcàdia) mentre que Josep M. Jaumà s’ha emportat el Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2022 per Poesia completa, T. S. Eliot (Edicions de 1984).La 56a edició dels premis s’han entregat a l’Espai Endesa de Barcelona. A banda de la categoria de Literatura i Assaig, els Premis han tingut guardonats en Recerca. Mariona Lladonosa Latorre i Manuel Lladonosa Vall-llebrera han guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2022 (Humanitats) per l’obra Una cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977) (Grup Enciclopèdia).La nova geografia de la Catalunya postcovid (Institut d’Estudis Catalans), coordinat per Jesús Burgueño, ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2022 (Ciències). Completa la categoria Segundo diccionario de los catalanes de México (Institut d’Estudis Catalans), de Gemma Domènech, Salomó Marquès, José M. Murià i Angélica Peregrina, han rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística 2022.Pel que fa a les Arts Escèniques, l’obra d’Òscar Intente La idea d’Europa, de George Steiner s’ha endut el Premi Crítica Serra d’Or d’Arts Escèniques al muntatge teatral 2022 per “la fidelitat i l’eficàcia amb què Òscar Intente trasllada a escena l’assaig homònim de George Steiner en un muntatge que incita a reflexionar i debatre sobre el passat d’Europa i el futur que volem construir com a europeus”. Malditas Plumas, de Sol Picó, el Premi Crítica Serra d’Or d’Arts Escèniques a l’espectacle de dansa 2022 “per la brillant recreació de l’afinitat històrica entre el cabaret del Paral·lel barceloní i el parisenc de començament del segle XX”.El Premi Crítica Serra d’Or d’Arts Escèniques 2022 a l’espectacle de pallassos ha estat per a Gran Reserva, de Rhum & Cia, “per la consolidació que Rhum & Cia. hi aconsegueix del singular llenguatge de pallasso contemporani, ja experimentat amb Monti & Cia. i desenvolupat en espectacles previs com Rhum, Rhümia i Rhumans”. El Premi Crítica Serra d’Or d’Arts Escèniques 2022 a l’aportació més interessant ha estat per a la Col·lecció Teatre, de Lleonard Muntaner Editor, “per la seva aposta de qualitat a favor de la publicació de literatura dramàtica catalana i l’anostrament de la dramatúrgia estrangera més rellevant amb acurades traduccions”.Finalment, en literatura infantil i juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or 2022 Infantil ha estat per a Espècies extraordinàries (Birabiro), amb text de Salvador Comelles i il·lustració de Christian Inaraja. Per la seva banda, el Premi Crítica Serra d’Or 2022 Juvenil (Coneixements) li ha estat concedit a la Col·lecció Petit Sàpiens, d’Ara Llibres. El jurat dels Premis Crítica Serra d’Or 2022 ha comptat amb Borja Bagunyà, Júlia Ojeda, Vinyet Panyella, Marina Porras i Xulio Ricard en l’apartat de Literatura i Assaig, Montserrat Bacardí, Jordi Casassas, Joandomènec Ros, Margalida Tomàs i Francesc Vilanova en Recerca i Agnès Blot, Francesc Foguet, Santi Fondevila, Jordi Jané i Bàrbara Raubert en Arts Escèniques. Finalment, Mònica Baró, Joan Bustos, Núria Càrcamo, Teresa Mañà i Núria Ventura han estat els membres de la categoria de Literatura infantil i juvenil.Al llarg de la cerimònia dels premis de la revista Serra d’Or els diferents membres dels jurats han repartit 14 guardons. Els professionals premiats han agraït el reconeixement i han comentat les obres. El poeta Carles Dachs ha dit que és un “honor” compartir un premi que han rebut noms com Dolors Miquel o Gabriel Ferrater i ha comentat l’obra de reflexió sobre la llengua. El traductor Josep Maria Jaumà ha comentat que és “irònic” que li hagin donat un premi per una obra que inicialment es va negar a fer. “Quan un poeta és difícil de traduir em fa por”, ha assegurat. L’autor Jesús Burgueño ha comentat que després de la crisi de la covid han vingut nous “fronts de crisi” per això ha apel·lat a la “pausa”, la diagnosi i la prospecció.L’actor Òscar Intente ha celebrat que des del teatre es pugui parlar d’abstraccions com la idea d’Europa, mentre que la ballarina Sol Picó ha aplaudit que el premi li serveixi per agafar “embranzida”. Finalment, el director de la revista Petit Sàpiens, Alex Novials, ha confessat que el premi els dona una “gran injecció” per seguir amb la tasca de difondre la història als infants i posar el “gra de sorra per fomentar el gust per la lectura”. En la recta final de l’acte, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, ha definit els premis com a "imprescindibles", “seriosos”, “rigorosos” i “compromesos”. “Els premis dibuixen la literatura catalana tan potent que tenim”, ha conclòs.

