Ciuró defensa continuar al Govern: «Fugir-ne és fugir dels problemes»

La consellera de Justícia,, ha defensat quedar-se al en una entrevista al Diari de Sabadell . "Votaré sí a quedar-nos a l'executiu. No podem inhibir-nos dels problemes. Quin missatge donaríem com a partit si marxem ara? Que quan hi ha el primer conflicte fem una? La solució no pot ser claudicar davant de la primera dificultat. Fugir del Govern és fugir dels problemes i jo vull un partit que els entomi", reflexiona Ciuró, propera al secretari general, Jordi Turull, que ha optat per mantenir la neutralitat, com va demanar en un primer moment la sindicatura electoral.L'exregidora a, que també va ser diputada al, se suma així oficialment a les veus que reclamen continuar al Govern al costat d'altres consellers com. En canvi, l'exvicepresidenti la consellera Gemma Geis es posicionen en contra de la supervivència de la coalició. Quins arguments fa servir Ciuró per defensar la continuïtat de l'executiu? "Recosir l'independentisme ha de començar per no trencar el Govern, i després per dialogar amb els agents implicats. L'executiu és l'únic espai que queda perquè l'independentisme faci coses junts. A banda, hem d'apostar per l'i ocupar-nos de la gestió del dia a dia en un moment molt complicat per a la ciutadania i per a les empreses", indica.La consellera de Justícia insisteix que de cara a les eleccions municipals és millorde poder governamental, i sosté que el més probable és que no hi hagi cap escissió sigui quin sigui el resultat. "Vull que pensar que no, perquè. Pot ser que algú ho faci, però la gran majoria crec que ho respectarà… Això no es tracta de dir 'i no surt el que jo vull, punxo la pilota'. Aleshores algú no estaria jugant net", remarca.

