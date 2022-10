Costa planta el tribunal en ple judici contra la mesa del Parlament

El missatge del fiscal: la desjudicialització és una farsa

L'exvicepresident del Parlamentha plantat el tribunal en el segon dia de judici contra la mesa que presidia. "Com a lletrat no he presentat prova ni escrit de defensa ni faré conclusions, no participaré en aquest simulacre de judici, i com a acusat m'acullo al dret a no declarar", ha dit abans d'abandonar la sala. Costa ha reiterat que no reconeix laper jutjar els acords de la mesa del Parlament. "No he comès cap delicte i si aquest simulacre acaba en condemna, potser algú altre cometrà un delicte", ha afirmat.Costa, que és acusat i alhora es defensa a ell mateix, ha explicat que només ha participat del judici per defensar les seves qüestions prèvies, que va detallar extensament ahir en la primera sessió, per carregar-se d'arguments pel. El tribunal les ha desestimades totes. El president del tribunal,, ha demanat a Costa que continuï present a la sala, encara que no participi del procediment, per tal que aquest es pugui continuar amb normalitat. Costa s'hi ha negat, i tampoc ha volgut designar un lletrat que el representi i la sala ha optat per nomenar-li un advocat d'ofici.Laha lamentat la situació i ha recordat que abandonar el tribunal sense permís és sancionable amb multa, i que tot plegat forma part d'una estratègia per dilatar i torpedinar tot el procediment. "És unaper evitar que aquest judici es pugui celebrar. El ministeri fiscal demana que es designi un advocat d'ofici perquè exerceixi la seva defensa, encara que Costa impugnarà la decisió", ha reclamat el fiscal. L'acusació des'ha adherit a la petició del ministeri fiscal i ha dit que l'actuació de Costa és un "frau processal" i una "falta de respecte" a totes les parts. "No és tolerable aquestaal tribunal i a la resta de parts", ha afirmat.L'advocat, que representa Torrent, ha dit que "mai" una estratègia d'un altre advocat li semblarà "una falta de respecte". "Costa fa una estratègia coherent amb el seu plantejament", ha dit, i ha demanat al tribunal que prengui una decisió "basada en dret", sense entrar a valorar quina ha de ser. L'advocada, que representa Delgado, ha anat en el mateix sentit que Van den Eynde. L'advocadarepresentant de Campdepadrós, també ha mostrat "respecte" per l'estratègia de Costa. Per tot plegat, el tribunal ha ordenat un recés per deliberar quina decisió pren i com pot continuar el judici.La sessió d'aquest dijous ha arrencat amb la desestimació d'algunes de lesplantejades ahir per les defenses. Altres es resoldran en sentència. El tribunal ha decidit tirar endavant el judici malgrat que els advocats dels independentistes han posat sobre la taula lai els dubtes sobre la competència del TSJC per jutjar persones que no són aforades, com ara Costa, Campdepadrós o Delgado. La sessió va estar marcada, però, per la negativa del tribunal de suspendre el judici malgrat que la composició del mateix tribunal s'ha posat en dubte per part de la, cosa que podria obligar a repetir la vista oral. El ministeri fiscal d'altra banda, va exhibiren ple judici.Només començar, la fiscal Assumpta Pujol va demanar suspendre el judici fins que es resolgui l'incident de nul·litat per la Fiscalia contra la recusació del magistrat. Totes les parts es van pronunciar en el mateix sentit. Després d'un recés per deliberar, el tribunal va decidir tirar endavant la vista oral. "A la vida s'ha de ser valent i assumir riscos, no podem allargar-ho més, tenim l'obligació de fer el judici" , va dir el magistrat-president del tribunal, Carlos Mir. A última hora, l'altre fiscal del cas, José Joaquín Pérez de Gregorio, va insinuar que els intents de bloquejar el judici estaven vinculats als acords de la taula de diàleg, i a la suposada, que va qualificar de "farsa".

