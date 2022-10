Tanca Duralex: l'encariment de l'energia pot amb la mítica vaixella indestructible

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Qui no ha menjat mai amb els irrompibles plats i gots de vidre taronges i verds de? Recorda a la vaixella de casa els avis o a la del poble d'aquells amics. Si encara són a l'armari, és moment de guardar-los bé, ja que l'empresa francesa ha anunciat aquest dimecres que tanca, víctima de l'. Així ho ha comunicat el seu president, el català, a Catalunya Ràdio."En aquest moment,quan, en condicions normals, podrien representar entre un 5% i un 7%", ha detallat Llacuna. Laha estat, aleshores, la culpable que hagin decidit posar el cadenat a la seva única planta d', a França. Ho faran a partir de l'1 de novembre. En principi, durant cinc mesos.A partir d'aleshores, els seus. Si bé, el govern francès permetrà que continuïn cobrant el 95% del sou, amb una mesura destinada a protegir a les famílies de l'increment generalitzat dels preus. Duralex és una marca icònica de França, considerada per molts, patrimoni nacional. Ara, com moltes altres empreses del teixit industrial europeu, pot desaparèixer a causa de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor