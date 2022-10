El Senat aprova definitivament la nova llei de memòria democràtica

Elha aprovat aquest dimecresla, que referma el compromís de l'Estat en la recerca dels desapareguts durant lai el, i que obre la porta a estudiar possibles vulneracions de drets humans entre els anys 1978 i 1983. El debat ha estat tens i ha durat cinc hores, amb durs retrets entre esquerres i dretes, però no hi ha hagut cap modificació respecte al text que va aprovar elel 14 de juliol.La llei, impulsada pel govern del, ha tirat endavant amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions. Per, que s'ha abstingut, la llei "es queda curta en el necessari i indispensable procés per garantir l'accés a la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes de la dictadura", tal com ha argumentat el senador republicà. ERC,han presentat una bateria d'esmenes a la llei, totes elles rebutjades.Els més bel·ligerants han estat el, que han presentat esmenes a la totalitat, que han estat rebutjades. "Trenca eli imposa una visió sectària de la història", han argumentat les tres dretes. Fins i tot històrics dirigents del PSOE s'han posicionat en contra d'aquesta llei.va dir que no li agradava el text, que permet estudiar les vulneracions de drets des que es va aprovar la Constitució i fins als primers anys de govern de González."Deixin de rebolcar-se en la mentida i llegeixin la llei", ha dit la portaveu del PSOE al Senat,. La llei entrarà en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat.

