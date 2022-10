Danae Boronat denuncia censura al diari «Sport» i deixa d'escriure-hi

Rebombori a Twitter per la revelació de. La periodista tarragonina ha denunciat públicament haver estat censurada al diari Sport, on fins ara hi escrivia cada dimecres a la contraportada.Boronat ha explicat que l'últim article que va enviar al diari esportiu, de Prensa Ibérica, no va ser publicat perquè "no seguia la 'línia editorial'". Així, ha anunciat que: "Si no em deixen publicar el que vull i com vull, no puc continuar", assegura.L'article en qüestió parlava sobre la darreraon 15 jugadores s'han negat a anar-hi convocades mentre no destitueixin l'actual entrenador, Jorge Vilda. D'aquesta manera, Boronat apunta que "", i que en el seu cas intentarà "continuar exercint-la lliurement"."Fa més d'un any que escrivia la contraportada del diari Sport.", lamenta la periodista després dels fets, si bé recorda que en una ocasió "i la contraportada online va desaparèixer", però va continuar "tenint llibertat". Ara, la situació ha estat diferent i ha l'ha empès a prendre una decisió dràstica.

