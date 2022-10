El fiscal del cas Torrent vincula els intents de bloqueig del judici als acords de la taula de diàleg

Insinuacions controvertides d'un dels fiscals delha vinculat els intents de bloquejar i ajornar la vista oral a la "" acordada entre l'i laa la taula de diàleg. A última hora de la sessió d'aquest dimecres, la primera de les tres que es faran per jutjar, el fiscal ha dit que fa temps que circula un "bulo" segons el qual aquest judici -i d'altres, perquè el fiscal ha parlat d'una llista de causes- no es pot celebrar perquè forma part dels acords de la taula de diàleg, concretament de la "desjudicialització" acordada entre els governs de Catalunya i Espanya. Evitant fer cap afirmació contundent, el fiscal ha insistit que aquests rumors que circulen són falsos, perquè el judici es farà.Pérez de Gregorio també ha enviat un missatge subtil a la sala, que pot ser llegit com a advertència als jutges, per si en algun moment han tingut intenció de suspendre el judici. "Estic segur que la sala no es veurà afectada per aquest bulo", ha dit, seguint la línia de les crítiques a la desjudicialització que han fet en les darreres setmanes tant el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ),, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),. Les paraules del fiscal també s'interpreten com un missatge al govern espanyol i al govern català, en el sentit que la Fiscalia no arxivarà cap de les causes del procés. Tot plegat, però, contrasta amb els moviments de l'altra fiscal del cas Torrent,, que al principi de la vista oral n'ha demanat la suspensió mentre es resolen els dubtes sobre la composició del tribunal.En tot cas, la Fiscalia s'ha oposat a totes les qüestions prèvies sol·licitades per les defenses en la primera jornada del judici contra la mesa del Parlament per la tramitació de dues propostes de resolució sobre lai l'. La sala decidirà dijous, en la segona sessió del judici, si les accepta o no. Per ara, però, el tribunal ha decidit no suspendre la vista oral malgrat la petició de la fiscal Pujol i de totes les defenses -excepte Costa-, que demanaven esperar fins que es resolgui l'incident de nul·litat contra la recusació del magistrat. "A la vida s'ha de ser valent i assumir riscos. No ho podem allargar més, tenim l'obligació de fer el judici", ha dit el president del tribunal,, després de deliberar amb els altres magistrats.Per què s'ha arribat a aquesta situació? La composició del tribunal és la gran incògnita del judici. Durant el procediment s'han apartat dos jutges per manca d'imparcialitat: el president,i el magistrat Carlos Ramos. Tot plegat, va obligar el TSJC a fer mans i mànigues per constituir el tribunal, que finalment el formen els magistrats Carlos Mir,. En els darrers dies, la Fiscalia ha fet un moviment sorprenent: ha posat en dubte aquesta composició i ha presentat un incident de nul·litat contra la decisió d'apartar Ramos i col·locar Segura. Si s'accepta la petició del ministeri fiscal, s'hauria de canviar el tribunal i, com que s'haurà fet el judici, la vista oral quedaria en entredit i s'hauria de repetir.

