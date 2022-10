El TSJC es nega a suspendre el judici a la mesa: «A la vida s'ha de ser valent»

Concentració a les portes del TSJC

El conseller Torrent, a la corda fluixa

El precedent de Corominas, Simó, Barrufet i Nuet

El judici contra la mesa del Parlament es manté. "", ha dit el president del tribunal,, que no ha fet cas de les peticions de totes les parts, que demanaven ajornar la vista oral fins a aclarir la composició del tribunal. El magistrat ha insistit que els magistrats que formen el tribunal estan clars, perquè ara com ara no s'ha admès a tràmit la petició de la Fiscalia d'apartar Francisco Segura i tornar-hi a situar Carlos Ramos. La Fiscalia, Vox i totes les defenses menys Josep Costa han demanat la suspensió de la vista oral fins que s'aclareixi la composició del tribunal. La fiscal ha criticat que el tribunal hagi donat 10 dies a les parts per pronunciar-se sobre la qüestió, perquè implica que el termini coincideix amb el judici. Vox s'ha adherit a aquesta petició del ministeri fiscal.Les defenses han anat en la mateixa línia. L'advocatha demanat la suspensió perquè és "impossible" celebrar una vista en aquestes condicions. "Les defenses tenim dret a no situar-nos en desavantatge: davant la revocació del tribunal, nosaltres hauríem plantejat l'estratègia defensiva i s'hauria de repetir el judici. S'ha de protegir la feina defensiva", ha argumentat l'advocat de Torrent. La defensa s'ha limitat a pronunciar-se sobre aquesta qüestió i no avançar altres qüestions prèvies. L'advocada Olga Arderiu, que defensa Adriana Delgado, s'ha adherit a la petició de Van den Eynde. "S'ha de suspendre el judici perquè pot causar un greu perjudici si s'ha de tornar a celebrar", ha afirmat.L'advocat Jordi Pina, que representa Eusebi Campdepadrós, també ha demanat que s'ajorni la vista, pel risc de revelar l'estratègia defensiva i que, més endavant, s'hagi de repetir el judici. "Donaríem avantatge a les acusacions", ha afirmat. L'advocat i acusat Josep Costa s'ha oposat a la suspensió del judici i ha denunciat "mala fe processal" de la Fiscalia. "Aquesta part s'ha sentit insultada pel ministeri fiscal durant el procediment", ha afirmat, i ha dit que el judici és un "simulacre". "Vull que es resolgui la nul·litat d'actuacions", ha demanat el tribunal. Després de 40 minuts de deliberar, la sala ha decidit no acceptar la petició de les parts. La composició del tribunal és la gran incògnita del judici. Durant el procediment s'han apartat dos jutges per manca d'imparcialitat: el president,, i el magistrat Tot plegat, va obligar el TSJC a fer mans i mànigues per constituir el tribunal, que finalment el formen els magistrats. En els darrers dies, la Fiscalia ha fet un moviment sorprenent: ha posat en dubte aquesta composició i ha presentat un incident de nul·litat contra la decisió d'apartar Ramos i col·locar Segura. Si s'accepta la petició del ministeri fiscal,i, en cas que s'hagi fet ja el judici, la vista oral quedaria en entredit i s'hauria de repetir.La vista està previst que s'allargui tres dies. El dia fort serà divendres, amb, que negaran la desobediència i defensaran el dret del Parlament a parlar de tot. Aquest dimecres es plantejaran lesi dijous serà el torn dels, que en molts casos coincideixen amb els del judici a la mesa del Parlament que presidia. En aquell cas, la sentència va ser condemnatòria per la tramitació de les lleis de desconnexió durant la tardor de 2017. Ara, Torrent, Costa i Campdepadrós s'enfronten a un any i vuit mesos d'inhabilitació, i Delgado a un any i quatre mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència al(TC).Desenes d'independentistes, la immensa majoria de partits i entitats, s'han concentrat davant del TSJC per donar suport als acusats. Bona part dels membres del Govern -que podria viure les últimes hores de coalició entre ERC i Junts-, diputats i dirigents de l'ANC i Òmnium han acompanyat els membres de la mesa fins a les portes del tribunal En una atenció als mitjans, Torrent ha dit que el judici és un despropòsit i una mostra més de la persecució contra l’independentisme. “”, ha afirmat, i ha insistit que al Parlament s’hi ha de poder parlar de tot. “Vam protegir el dret a la participació política, sempre hem de defensar els drets fonamentals”, ha dit.L’exsecretaria de la mesa Adriana Delgado ha remarcat que al Parlament s’hi ha de poder parlar de tot. “Voler limitar el parlamentarisme és atacar la democràcia i la llibertat d’expressió”, ha dit, i ha denunciat que lacontinua. “Hem de treballar per la desjudicialització”, ha afirmat. Campdepadros ha dit que el judici E-W un intent de silenciar Parlament i que atempta contra la separació de poders. “Pretén que els representants del poble no puguin debatre”, ha afirmat. La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha afirmat que la causa contra la mesa és un “advertiment” a tots els diputats. “. Aquesta causa és injusta perquè pretén coartar la democràcia”, ha reblat.La Fiscalia demana una pena d'inhabilitació especial per a càrrec públic de més d'un any per un delicte de desobediència greu al TC per haver permès el debat i votació de dues resolucions sobre lai l'l'any 2019. En cas de condemna, el càrrec de Roger Torrent, actual, quedaria contra les cordes. Tenint en compte el precedent de, el conseller, que no és diputat, podria continuar en el càrrec fins que elconfirmi la sentència. La defensa de Torrent defensarà aquest dimecres que el judici no es pot fer pels dubtes que encara hi ha sobre la composició del tribunal i insistirà en la qüestió de la, que permet als diputats parlar de tot.No només el càrrec de Torrent està a la corda fluixa. Passa el mateix amb el d', que és el, número tres del Departament de Justícia que pilota. En el seu cas, podria haver d'abandonar el càrrec no pas per una sentència condemnatòria, sinó per la decisió que prengui Junts aquesta setmana sobre la seva continuïtat al Govern. Tambépodria haver de deixar l', una decisió que podria arribar abans per les eleccions municipals que no pas per l'ordre judicial ferma. En el cas de Costa, també quedaria inhabilitat, però des que va deixar el Parlament no ostenta cap càrrec polític i, per tant, podria continuar exercint deEls precedents són poc optimistes. El cas de la mesa de Roger Torrent és similar al que va afrontar la mesa de Carme Forcadell. Les defenses no posaran en dubte els fets que se'ls imputen -tramitar dues resolucions per criticar la monarquia i defensar l'autodeterminació des del Parlament- i miraran d'emmarcar-los en un exercici de drets fonamentals. El seu cas s'allunya del de la mesa de l'1-O en el sentit que la seva actuació no s'emmarca -seguint la tesi dels tribunals- en la creació d'una república independent, però a la pràctica els jutges poden concloure, igual que en el cas de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, que els membres de la mesa van desoir les advertències del TC i, per tant, van desobeir.

