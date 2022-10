La Cia Voël inaugura la Fira Mediterrània de Manresa amb un espectacle multidisciplinar

Un espectacle de gran format i de carrer

Laestà enllestint els últims detalls de l'espectacle Reditus, que serà l'encarregat d'inaugurar oficialment la 25a edició de laaquest dijous al vespre. La fira recupera, després de sis anys, unper inaugurar-la.La proposta, que combina, revisa la llegenda delen diàleg amb lade. La cofundadora de la Cia Vöel,, ha explicat a l'ACN que han volgut donar un nou sentit a la llegenda: "En lloc d'explicar que una sola persona és la que fa sortir la gallina del pou, hem agafat un col·lectiu per demostrar que, si molta gent es proposa alguna cosa seriosament, aconsegueixen el que volen".La llegenda explica que una nena se li escapa una gallina que guardava per a la seva madrastra. L'animal va tenir la mala sort d'anar a parar al fons d'un pou i va morir. La nena va demanar ajuda ai aquest li va retornar la gallina viva.En l'entrevista, la cofundadora de la Cia Voël i codirectora de l'espectacle, Debi Cobos, ha explicat que han donat una "nova interpretació" a la llegenda del Pou de la Gallina "a través del llenguatge del circ" i han volgut "modernitzar-la".L'espectacle vol posar de relleu la força que tenen els col·lectius: "Els castellers demostren que,, fan coses que mai podrien fer sols". En aquest sentit, Cobos ha relatat que, en l'espectacle, els castells representen el pou, "que en lloc d'anar avall, va cap amunt" i els artistes de circ "representen els diferents estats de la gallina sortint d'aquest pou". És laqui acaba sortint del pou fins a veure la llum: "És un missatge d'esperança".La codirectora del muntatge també considera que la disciplina del circ i els castellers tenen molts punts en comú. "El circ és com una família en què tothom t'ajuda quan tens por i, al món dels castellers, passa el mateix. És unaque s'uneix per fer alguna cosa i també hi són per si caus i et donen ànims", explica.Durant tres dies (6, 7 i 8 d'octubre), la plaça Major de Manresa acollirà l'estrena de Reditus, un espectacle coproduït per la Fira Mediterrània i que servirà per donar el tret de sortida al certamen, que enguany. Es tracta d'un muntatge de gran format que tindrà una estructura de 10 metres d'alçada. La Cia Voël estarà acompanyada a l'escenari per la colla castellera dels Tirallongues de Manresa, la funambulista, l'escala aèria dei el quadre aeri deCobos explica que la seva companyia munta espectacles de circ amb grans estructures i lamenta que "cada cop és més complicat fer aquest tipus de muntatges". "La gent té por d'apostar pel circ i cada cop es veuen coses més petites, però si nosaltres no apostem per aquest tipus de circ no ho farà ningú", expressa.

