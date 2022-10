Alsina adverteix que Junts caurà en la «irrellevància» si abandona el Govern

Campanya en marxa ade cara a la consulta d'aquest dijous i divendres. Els consellers, de de RAC1 i Catalunya Ràdio, han defensat la continuïtat de l'executiu de coalició. Alsina, titular d'Acció Exterior i Govern Obert, ha posat l'accent en el perill de caminar cap a la "irrellevància" si es tria el camí "còmode" de sortir del Govern. En el cas de Giró, titular d'Economia, ha indicat que trencar seria una "greu equivocació", també per ERC. "Ens hem d'entendre", ha remarcat, al mateix temps que indicava que, en cas de guanyar el no a la consulta, dilluns mateix. En cap cas, ha dit, es quedarà dins del Govern."Si sortim del Govern es trenca l'últim front de la unitat independentista i enviem a la paperera de la història el sacrifici d'exiliats i represaliats", ha assenyalat Alsina, que ha fet unaen clau de futur: "El que ens ve és undavant de les municipals i més enllà. Ser el segon partit de l'oposició és anar a la irrellevància. No es una batalla de partit, és de país per no tancar la carpeta catalana". La consellera ha posat de manifest que Junts gestiona el, i ha apostat per triar el camí "difícil" en lloc del "còmode". "Si seguim, ens hem de plantejar com ens expliquem millor i com marquem més perfil", ha apuntat, al mateix temps que ha remarcat que el "pas pel desert" del partit no seria com quan teníemi 60 diputats", en referència a l'etapa del tripartit, fins al 2010. També ha advertit que, sense ells, entraran els "partits del 155" a l'executiu, en referència al PSC.Aquest posicionament arriba dos dies després que l'executiva definís la pregunta de la consulta, no exempta de debat intern. La cita de la direcció no va ser tan llarga com la de dijous passat, però va servir per constatar les divergències de criteri sobre el plantejament de sortir -o no- del gabinet que lideras. Un cop plantejada la pregunta --, els dirigents van començar a posicionar-se públicament, tot i que en privat fa setmanes que es van fixant les posicions. Alsina es va fer militant el cap de setmana per participar activament en la consulta, i ahir, a Girona, es va reunir amb desenes d'alcaldes, als quals va traslladar que prémer el botó de sortida seria"un salt al buit" nociu de cara a les eleccions municipals del mes de maig, claus per al futur de la formació independentista.Qui està ancorat en el bloc favorable a sortir del Govern? Fonamentalment, de la direcció actual són la presidenta Borràs i els seus afins. S'hi troben, per exemple, dos vicepresidents del partit, com ara-de qui encara no s'ha resolt l'expedient intern per la intimidació a una periodista del FAQS corroborada per l'informe elaborat per TV3- i. També hi ha, diputat, a banda de membres de la direcció com. En el cas de, consellera de Recerca i Universitats, s'ha acabat arrenglerant en el bloc per sortir de l'executiu -el seu nom sona amb força per ocupar la candidatura a l'alcaldia de-, tot i que en un principi havia defensat una posició diferent.En el grup de dirigents partidaris de trencar també hi hai el seu entorn., mà dreta del líder a l'exili, ja s'ha pronunciat a través de Twitter., eurodiputat i també a Brussel·les, ja va reclamar dijous passat la sortida de l'executiu. A aquestes veus s'hi sumen altres membres de Junts amb ascendència, com ara-president del grup parlamentari i encarregat de verbalitzar al ple l'exigència d'una qüestió de confiança que va desencadenar la destitució de Puigneró com a vicepresident- i, portaveu de Junts, autor d'un l'article a El Punt Avui que ha estat compartit públicament per Puigdemont A l'altra banda hi ha els partidaris de continuar a l'executiu, liderats per Giró i Alsina. 'hi han arrenglerat dues membres del Govern com- Justícia- i-Drets Socials-, properes a Turull., exsecretari general, ja ha fet públic que es posicionarà a favor de continuar a l'executiu. Va ser ell qui va dissenyar el pacte de legislatura signat amb Aragonès. En el bloc del sí també hi ha expresos com-president del consell nacional- i, i veus carismàtiques com la de, que ha deixat en suspens la seva candidatura a Barcelona perquè està "estupefacte" per la crisi oberta al Govern., exconseller i proper a Rull, ara al Port de Barcelona, és partidari de mantenir-se al Govern.

