Elon Musk comprarà Twitter per 44.000 milions d'euros

i els propietaris dehan arribat finalment a un acord aquest dimarts per la compra de la xarxa social a canvi de 44 milions d'euros. El propietari de Tesla i fundador d'Space X ha reactivat la seva oferta després quequan el tracte ja era pràcticament un fet, tot acusant la companyia d'haver amagat informació i haver presentat unes dades inferiors a les reals pel que fa als perfils falsos.Musk obtindrà la propietat de Twitter per un preu total de 44.000 milions d'euros després que hagi ofertde la xarxa social. La informació sobre l'oferta l'ha avançada Bloomberg i just després les accions de la companyia a la borsa s'han disparat.El cas havia arribat a judici després que es desentengués de l'acord ja signat amb els actuals propietaris de Twitter, però després de reactivar la compra,. El president de Twitter,, havia afirmat estar "confiat" que guanyarien el cas. Els experts del sector econòmic i judicial també preveien que Musk perdria l'embat.

