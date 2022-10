La llei d'habitatge, la gran damnificada del pacte de pressupostos entre PSOE i Unides Podem

Una llunyania inamovible

Defugint línies vermelles

El PSOE ha aconseguit salvar l'acord de pressupostos del 2023 amb el seu soci al govern de l'Estat, Unides Podem, sense tacar-se. Almenys, en una de les àrees que més incomodaven els socialistes:. L'executiu ha teixit una proposta unitària dels últims comptes anuals de la legislaturapel que fa al desbloqueig de la llei que havia d'obrir la porta ai a aplicar mesures antidesnonaments estables. Aquell text, doncs, ha tornat a quedar aparcat, quan queda un any per al final de mandat. Això ha suposat un gerro d'aigua freda per a una part de la formació morada i, també, per a l'activisme social que fa mesos que reclama la urgència de la regulació de lloguers. La necessitat dels socialistes de pactar els pressupostos amb els seus socis es veia comelper collaren matèria d', sobretot en plena crisi econòmica. Finalment, la pressió s'ha esvaït i s'ha tornat a situar un horitzó incert per una de les mesures estrella que el govern de coalició encara no ha resolt.El malestar s'ha exhibit de manera transparent per part de la ministra de Drets Socials,. En la mateixa compareixença en què exposava els acords socials que han estat possibles amb l'acord de pressupostos, s'ha reconegut també el desencís per no haver aconseguit moure els socialistes de lloc pel que a fa a la llei d'habitatge. "", ha dit, abans d'afegir que el partit liderat per Sánchez "està excessivament alineat amb els interessos de la patronal immobiliària".Davant el nou escenari, la també secretària general de Podem s'ha aproximat a. En comptes d'un "apreteu", però, Belarra s'ha dirigit a la societat civil amb un missatge propi. Fent menció a totes aquelles persones preocupades pels desnonaments, els pisos en mans de la Sareb o les rendes disparades, ha apuntat: ", que us mobilitzeu i exigiu amb nosaltres el desbloqueig immediat de la llei d'habitatge".La claredat de la ministra venia a certificar el que s'havia precipitat portes endins, les darreres setmanes. Unides Podem havia reduït les seves ambicions de tres a una, a l'hora de forçar el sí del PSOE al projecte de llei d'habitatge. Inicialment es demanaven compromisos pera les administracions públiques,de famílies vulnerables sense alternativa habitacional i fixar unaque afectés tant grans com petits propietaris. A última instància, es va intentar reduir el compromís socialista al darrer punt únicament. Tampoc ha funcionat.De fet, segons ha pogut saberl, tant el departament de Belarra com la vicepresidència comandada per, que també havia intentat una mediació amb els socialistes per estudiar fins on estarien disposats a arribar, s'han trobatpel que fa a fixar un topall als lloguers en el cas dels. Un "bloqueig" que s'ha mantingut fins a última hora.Els socialistes consideren que ja hi ha un avantprojecte de llei de l'habitatge al qual cenyir-se. Així, mentre els partits a l'esquerra del PSOE i les entitats socials el consideren insuficient, el partit liderat per Pedro Sánchez creu que no cal moure-s'hi i ha fet oposició activa davant les noves propostes. De fet, diferents formacions implicades en la negociació de la llei assenyalen que, ja que fins i tot els requisits per declarar una àrea urbana de mercat tens -on es podria fer una regulació de lloguers- són excessivament exigents i difícils de calcular.En el costat oposat al PSOE hi ha altres partits necessaris per tramitar la llei, com, que no veuen viable donar llum verda al text sense introduir-hi millores centrals. Fonts republicanes, en concret, mencionen la necessitat de fixar una contenció de rendes de tota mena de propietaris -com projectava la llei catalana suspesa pel Tribunal Constitucional - o la necessitat d', en immobles de grans tenidors. Un fet que es considera urgent, especialment després que les últimes dades oficials mostrin que el preu dels lloguers a zones com Barcelona s'hagi disparat un 10,3% en tan sols un any, per sobre de l'IPC, i ja voregi els 1.000 euros de mitjana.Aquest mateix matí, de fet, el portaveu del grup republicà al Congrés dels Diputats,, ha mencionat que no havia pogut estudiar el fons de la proposta de pressupostos perquè el govern de coalició no havia compartit el contingut de l'acord amb la seva formació. Sobre la manca d'avenços pel que fa al futur de les llars, Rufián ha mencionat explícitament que per al seu grupi ha advertit que "cadascú sap qui és qui i el que vol".Segons expliquen fonts d'ERC al Congrés, però, la manca d'acord per tirar endavantper donar el vistiplau als comptes de Sánchez. Aquestes mateixes fonts remarquen que els qui havien vinculat la seva força de negociació per la llei als pressupostos era Unides Podem i lamenten que no hagin aconseguit incidir en la posició del PSOE.Amb tot, ara la llei de l'habitatge torna a entrar en un calaix incert. Mentre que alguns sectors recorden que-de fet, la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, s'havia mostrat en contra de regular els lloguers-, altres veus pròximes al govern estatal apunten que hi ha altres vies per avançar en matèria d'habitatge. En aquest sentit, es recorda que recentment s'havia posat sobre la taula d'aplicar, com s'ha fet a, per congelar el preu dels lloguers . De moment, però, el que no es mou és la postura socialista.

