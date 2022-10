Passar a la xarxa pública o desaparèixer: l'escola de Sant Felip Neri exigeix un acord urgent

Els nens de l'escola de Sant Felip Neri jugant a la plaça després de les classes Foto: AFA Sant Felip Neri

El cor delvibra a mig matí i al migdia, quan els nens de l'juguen a la plaça homònima durant les estones de lleure. Se senten mentre es passeja pels carrerons del barri, sobretot pel carrer de Sant Sever, i l'alegria dels infants es multiplica quan el viatger s'apropa al carrer de Sant Felip Neri, un dels dos punts d'accés a la plaça.Mentre els nens hi són, ningú més hi pot accedir: unes cintes vermelles impedeixen l'entrada dels turistes i curiosos. En un Gòtic massificat, a vessar de botiguetes de souvenirs i grups de turistes de tot el món que escolten atents els guies,ladesenvolupa unamolt important.". L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) Sant Felip Neri ha iniciat aquest dimartsper reclamar el pas del centre, actualment concertat, cap a la. Ho fan després que la titularitat de l'institut-escola, la Fundació Torras i Bages, comuniqués a les famílies i als docents el juny passat que no aguanten un curs més.La, que només té una línia per curs,en aquesta modalitat i des de la fundació van proposar fer el pas a la xarxa pública per poder garantir la continuïtat dels 300 alumnes que la conformen. Els docents i les famílies hi van estar d'acord, així com el Consorci d'Educació de Barcelona -format pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona. Ara bé, hi ha unimportant: laon està ubicat el centre.Va néixer el 1959 de la mà del Pare Serafí Alemany Esteve, membre de l', qui volia formar els nens i joves en la seva dimensió personal i social. Tot i el canvi de titularitat, que es va fer el 1982, els-l'edifici de l'escola i part del convent que hi ha al costat- segueixen sent. I aquests, segons detalla el Josep Maria Boronat, president de l'AFA, "no volen llogar els recintes a les administracions".Davant aquesta, les famílies i docents van iniciar mobilitzacions i van crear una "" perquè la propietat dels edificis i el Consorci poguessin buscar solucions. Ladelva ser clara:del convent per ampliar la superfície del centre, requisit indispensable perquè pugui ser públic, ide tots els espais actuals.Silenci. Han passat quatre mesos i les famílies i docentsmentre la titularitat els recorda que no els és possible mantenir-se més enllà del juny del 2023. "No volem trobar-nos dues setmanes abans d'iniciar el període de matriculació sense tenir un futur per als nostres fills", manifesta Boronat, qui també explica l'associació pensa que "tothom guanyava amb la proposta".Amb les noves mobilitzacions represes aquest dimarts a primera hora del matí, i que es repetiran cada dimarts fins a tenir novetats, des de l'AFA. Volen que els propietaris dels edificis afectats donin unai, si és necessari, poder treballar "amb temps" amb unaperquè finalment la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri pugui donar el seu "sí" a laSón insistents, però ho són per un gran motiu: l'escola de Sant Felip Neri és l'. Les famílies no la volen perdre, tampoc l'institut, que és l'únic que hi ha en tot el barri. "És un dels únics reductes del Gòtic Nord on queda una mica de barri", lamenta el president de l'AFA, apel·lant el "" que reivindiquen a les mobilitzacions. I una pregunta en veu alta: "Famílies i nens o turistes?".

