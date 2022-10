El govern espanyol manté la gratuïtat de Rodalies durant tot el 2023

Revalorització de les pensions

La gratuïtat des'amplia i seguirà almenys durant tot el 2023. Així ho ha anunciat la ministra d'Hisendaen la roda de premsa posterior al consell de ministres i en el context de l'acord entrepels pressupostos generals de l'Estat. El pacte se segellarà aquest mateix dimarts amb una trobada entreDíaz i després l'aprovarà el mateix consell de ministres.D'aquesta manera, la mesura que està en vigor des del setembre i vencia a finals d'aquest any es mantindrà durant tot l'any vinent. Montero ha explicat que la partida destinada al ministeri de Transports s'incrementa un 41,2% fins als 700 milions d'euros. La major part anirà destinada a sufragar el manteniment de la bonificació i gratuïtat dels trens. Montero ha defensat convertir aquesta política en "" i ha dit que l'executiu vol "veure resultats concrets per a la transició ecològica", que és una "política prioritària".El projecte de pressupostos -els tercers de l'actual govern de coalició i els últims de l'actual legislatura- incorporarà la "" per reforçar l'estat del benestar, garantir el poder adquisitiu dels pensionistes i millorar les condicions laborals i salarials dels treballadors públics.La vicepresidenta Yolanda Díaz ha detallat, que inclou el desplegament d'unai laPel que fa a la llei de famílies, l'acord explicita el "compromís" de tramitar urgentment una llei que contempli: per atendre els treballadors de les cures o atendre circumstàncies familiars imprevistes, així com un nou permís parental de vuit setmanes.A més, els comptes generals de l'Estat impulsaran una prestació de criança de 100 euros al mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys i, entre altres aspectes, s'assimilaran les famílies monoparentals amb dos fills a l'actual categoria de. Les pensions es revaloraran, siguin contributives o no. Ho ha assegurat Yolanda Díaz, qui ha subratllat l'objectiu que les pensionsenmig de la crisi. En matèria d'ocupació, Díaz ha assenyalat que es recuperarà el 60% de la base reguladora des dels sis mesos de prestació, una mesura que pot beneficiar unes 300.000 persones.Així mateix, es dotarà amb 600 milions unamb l'objectiu de reduir les llistes d'espera, implementant noves prestacions i serveis. L'acord entre PSOE i Podem inclou el desplegament de l'agenda verda de l'executiu, consolidant el programa de renaturalització de les ciutats i reforçant les zones de baixes emissions, les de gestió forestal i protecció del medi natural.Les mateixes fonts han indicat que algunes de les partides que es veuran reforçades amb aquest projecte són les dei especialment l'atenció primària; la, dependència o la de beques. Per últim, els comptes incorporaran fons delper orientar l'economia espanyola cap a un model "més digital, més verd i més productiu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor