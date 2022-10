El millor croissant artesà de tot l'Estat es fa a Barcelona, segons els experts

Elha escollit aquest dimarts el Millor Croissant de Mantega de tot l'estat espanyol: el que es fa aa la capital catalana. En un concurs organitzat pel mateix gremi i que hi participen artesans de tots els racons de les comarques espanyoles, la Canal substitueixcom el millor exemplar de brioixeria artesana d'aquesta categoria.El 2021 va ser el primer any que no guanyava una pastisseria o fleca catalana, però ara el títol ha tornat a Catalunya.d'aquest dimarts, els 12 candidats finalistes han entregat croissants artesans de mantega a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, on han estat valorats per un grup d'experts i tastadors.En només mitja hora han pogut deliberar que era el de la Canal qui mereixia el premi. Però com han segmentatAmb un sistema de punts molt fàcil. El color, el format i l'acabat sumaven 10 punts cadascun. La pasta de fulla i l'alveolat aportaven 15 punts com a màxim cadascun. I el més important, el sabor, era el 40% de la puntuació final.No és el primer cop que la pastisseria Canal aconsegueix el premi:. Fundada el 1970, és un dels punts gastronòmics dels dolços més icònics i importants de Barcelona. A part de fer aquesta mena d'elaboracions, intenten renovar-se cada any per tal de seguir creant amb pastisseria i brioixeria clàssica.

