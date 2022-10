Llum verda definitiva d'Europa a un carregador únic per a tots els mòbils

La iniciativa també preveu que els dispositius portin etiquetes explicatives perquè els consumidors puguin saber si els carregadors que ja tenen són compatibles i si volen comprar el nou dispositiu amb carregador o no. Es calcula que els europeus s'estalviaran uns 250 milions d'euros l'any en compres de carregadors.



A més, l'aprovació de la mesura també es deu a un argument mediambiental, ja que es reduiran anualment unes 11.000 tones de residus electrònics a la Unió Europea. Un cop aprovat per l'Eurocambra, ara el Consell ha d'aprovar formalment la directiva. Els estats tindran després un any per incorporar les noves normes a la seva legislació i un altre any més per començar a aplicar-les.

L'ha donat aquest dimartsa establir unper aa partir del 2024. Amb 602 vots a favor, 13 en contra i 8 abstencions, els eurodiputats han tirat endavant una iniciativa que deixa per ara fora els, als quals se'ls aplicarà aquesta obligació a partir del 2026.Abans que acabi el 2024, tots els telèfons mòbils, tauletes i càmeres que es venguin a lahauran de tenir un carregador USB del, el que ara utilitzen bona part dels dispositius. Tots els dispositius de càrrega ràpida tindran també la mateixade càrrega. El carregador únic també serà per ai sistemes de, entre d'altres.En els últims anys el nombre de carregadors ha passat de 30 a tres, però Europa ho veu insuficient i per això ha legislat perquè n'hi hagi un de sol. Segons undel 2019, el 44% dels telèfons mòbils venuts a latenien connector USB-C -el que serà a partir del 2024 l'universal- enfront del 38% amb USB Micro-B i el 18% amb el connector d'

