Barcelona suavitza la ZBE i retira l'ofec del cotxe a les famílies més vulnerables

L'Ajuntament de Barcelona actualitza i suavitza l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb mesures socials per facilitar l'ús del vehicle privat a les llars vulnerables. Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, aquest dimarts, els canvis es fan sobre l'ordenança anterior per adaptar-la al nou marc i donar continuïtat a la ZBE.



Es tracta d'un treball conjunt amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per fer front a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la ZBE i que les tres autoritats ja van recórrer el maig passat al Tribunal Suprem per mantenir-la al·legant la defensa de la salut pública. "Les demandes judicials volen que es derogui la ZBE i la justificació és el que més respon a la demanda judicial", ha dit regidor.

L'actualització de l'ordenançaes fa mantenint laque conformen la ZBE. Sobre la resta d'ajuntaments, que ja tenen la denúncia i estan a l'espera de la sentència, Badia ha explicat que "s'espera que facin un procés semblant", amb una ordenança"Creiem que en aquest casque fins ara quedaven fora", ha detallat el regidor, fent referència als tres canvis principals que s'apliquen a l'ordenança.No es canvia la delimitació geogràfica de la ZBE, no s'alteren els horaris d'aplicació de la ni tampoc els vehicles afectats -sense etiquetes ambientals-. Ara bé,-de les 10 a les 24 anuals per a l'ús ocasional del vehicle-, es permet la-com autoescoles, cisternes, tasques de manteniment o de persones amb tractaments mèdics periòdics-,-si estan a 5 o menys anys de jubilar-se, segons els anys cotitzats, no hauran de canviar el vehicle- iperquè pugui fer ús del seu vehicle.L'actualització vinculada a la renda és la quede vehicles autoritzats per circular. Així ho ha explicat Badia, fent referència a que preveuen un augment deque actualment tenen prohibida la circulació per la capital catalana. La nova mesura pot afectar un 40% del total de vehicles que el consistori té registrats (50.000) amb la prohibició de circular, tot i que Badia ha recordat que fins ara "no tothom gastava les autoritzacions diàries".Les persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), tot i que el valor es veurà incrementat segons el total de persones del nucli familiar. Així, segons detalla l'IPREM, només aquelles persones que viuen soles ipodran acollir-se a l'excepció -1.910,77 en el cas de les llars amb almenys 4 membres. Els mecanismes per sol·licitar-la seran bàsics: si s'ha fet la declaració de la renda només caldrà presentar-la i, si no, es podrà fer a través de serveis socials de l'Ajuntament., ha dit Badia fent referència al paquet de mesures que actualitzarà l'ordenança. El consistori preveu aprovar-lo definitivament al gener, un cop s'hagi passat per l'audiència prèvia d'aquest dijous i una aprovació inicial al novembre, moment en què entrarà en període d'informació pública i al·legacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor