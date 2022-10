El Govern subvenciona amb 8 milions d'euros els projectes estratègics d'Abacus, Som Energia i Suara

Eld'euros el desplegament delsde les cooperatives, en una línia específica del programa "Singulars" d'ajudes a l'economia social i solidària. Empresa i Treball ha doblat enguany el pressupost del programa "Projectes Singulars" de 13,4 fins als 28 milions d'euros."Les tres cooperativesen el seu àmbit, i desenvolupen projectes destinats reforçar la cultura i la llengua catalanes en l'àmbit de la cultura i l'educació; el consum energètic i l'acció climàtica; i els serveis de cures a les persones", ha recordat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha batejat aquests ajuts com uns"En realitat, hem més que doblat el pressupost. I preveiem poder subvencionar 164 projectes de petites i mitjanes cooperatives repartides per arreu de Catalunya", ha continuat Torrent, que considera que el programa "Projectes Singulars" permet reforçar l'avenç de l'economia social i solidària a Catalunya."És una peça clau per; per; per difondre i apuntalar la cultura del país; i per ajudar en l’àmbit de la cura de les persones", ha enumerat el titular d'Empresa i Treball, que ha estat acompanyat pels màxims responsables d'"Avui és motiu de celebració i d'agraïment que les institucions públiques hagin fet una aposta decidida, àmplia i transversal, per donar suport als projectes de cooperatives que treballem en favor del conjunt de la societat", ha remarcat la presidenta d'Abacus Cooperativa, Maravillas Rojo, que ha anunciat que la subvenció de 5 milions d'euros ajudarà a finançar el projecte d'inversió de 30 milions en cinc anys per. "El 100% dels recursos atorgats i dels possibles resultats es reinvertiran a la cooperativa", ha assegurat Rojo, que ha avançat que Abacus Cooperativa preveu tancar el 2022 amb 600 milions de facturació i un milió de socis de consum.D'altra banda, el projecte estratègic depretén impulsar laper transformar el model energètic cap a un model "renovable, descentralitzat, transparent, democràtic i sostenible". I, finalment, la iniciativa de, "econòmicament assequible i digne per a les persones treballadores". "I això serà possible gràcies al desenvolupament d'un portal per a la dependència per a l'acompanyament de les persones grans, les seves famílies i les professionals del sector, entre altres projectes", ha conclòs la presidenta de la cooperativa Suara, Laia Bonastra.

