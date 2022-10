L'antiga mesa del Parlament afronta el judici amb les incògnites sobre Costa i el tribunal

El conseller Torrent, a la corda fluixa

El precedent de Corominas, Simó, Barrufet i Nuet

Després de diversos canvis de data i jutges apartats per manca d'imparcialitat, el(TSJC) celebra finalment a partir d'aquest dimecres el judici contra l'expresident del Parlamenti els membres independentistes de l'antiga mesa,. La vista oral, que s'ha intentat suspendre fins a última hora i que, de fet, encara es podria haver d'ajornar, arriba amb. D'una banda, si Costa compareixerà al TSJC. De l'altra, què passarà amb el darrer moviment de la, que qüestiona la composició del tribunal que jutjarà la causa. En funció de què passi, el judici podria no celebrar-se o, fins i tot, haver-se de repetir.L'exvicepresident del Parlament ha mantingut una estratègia de confrontació amb el tribunal i ha presentat recursos contra bona part de les decisions que s'han anat prenent, amb l'objectiu d'arribar carregat d'arguments a. Costa sosté que no reconeix la legitimitat del TSJC per jutjar-lo i per això ha obert la porta a no assistir al seu judici. Com a acusat, pot fer-ho, i la vista es podria fer sense problemes. La qüestió es complica pel fet que Costa és, alhora, el seu propi advocat, i sense advocat el judici no es pot celebrar. Si l'exvicepresident no compareix, el tribunal haurà de decidir si fa el judici contra els altres tres acusats i deixa Costa al marge, o bé el suspèn a l'espera de fer-lo comparèixer.L'altra gran incògnita que sobrevola el judici és la mateixa composició del tribunal . Durant el procediment s'han apartat dos jutges per manca d'imparcialitat: el president,, i el magistrat Tot plegat, va obligar el TSJC a fer mans i mànigues per constituir el tribunal, que finalment el formen els magistrats. En els darrers dies, la Fiscalia ha fet un moviment sorprenent: ha posat en dubte aquesta composició i ha presentat un incident de nul·litat contra la decisió d'apartar Ramos i col·locar Segura. Si s'accepta la petició del ministeri fiscal,i, en cas que s'hagi fet ja el judici, la vista oral quedaria en entredit i s'hauria de repetir.Malgrat això, el tribunal ha descartat -a hores d'ara- ajornar la vista oral, que s'allargarà tres dies. El dia fort serà divendres, amb, que negaran la desobediència i defensaran el dret del Parlament a parlar de tot. Aquest dimecres es plantejaran lesi dijous serà el torn dels, que en molts casos coincideixen amb els del judici a la mesa del Parlament que presidia. En aquell cas, la sentència va ser condemnatòria per la tramitació de les lleis de desconnexió durant la tardor de 2017. Ara, Torrent, Costa i Campdepadrós s'enfronten a un any i vuit mesos d'inhabilitació, i Delgado a un any i quatre mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència al(TC).La Fiscalia demana una pena d'inhabilitació especial per a càrrec públic de més d'un any per un delicte de desobediència greu al TC per haver permès el debat i votació de dues resolucions sobre lai l'l'any 2019. En cas de condemna, el càrrec de Roger Torrent, actual, quedaria contra les cordes. Tenint en compte el precedent de, el conseller, que no és diputat, podria continuar en el càrrec fins que elconfirmi la sentència. La defensa de Torrent defensarà aquest dimecres que el judici no es pot fer pels dubtes que encara hi ha sobre la composició del tribunal i insistirà en la qüestió de la, que permet als diputats parlar de tot.No només el càrrec de Torrent està a la corda fluixa. Passa el mateix amb el d', que és el, número tres del Departament de Justícia que pilota. En el seu cas, podria haver d'abandonar el càrrec no pas per una sentència condemnatòria, sinó per la decisió que prengui Junts aquesta setmana sobre la seva continuïtat al Govern. Tambépodria haver de deixar l', una decisió que podria arribar abans per les eleccions municipals que no pas per l'ordre judicial ferma. En el cas de Costa, també quedaria inhabilitat, però des que va deixar el Parlament no ostenta cap càrrec polític i, per tant, podria continuar exercint deEls precedents són poc optimistes. El cas de la mesa de Roger Torrent és similar al que va afrontar la mesa de Carme Forcadell. Les defenses no posaran en dubte els fets que se'ls imputen -tramitar dues resolucions per criticar la monarquia i defensar l'autodeterminació des del Parlament- i miraran d'emmarcar-los en un exercici de drets fonamentals. El seu cas s'allunya del de la mesa de l'1-O en el sentit que la seva actuació no s'emmarca -seguint la tesi dels tribunals- en la creació d'una república independent, però a la pràctica els jutges poden concloure, igual que en el cas de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, que els membres de la mesa van desoir les advertències del TC i, per tant, van desobeir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor